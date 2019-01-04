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أمانة الشرقية تكشف حقيقة مقطع “المواطن المنهار” بـ”الدمام”!

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أمانة الشرقية تكشف حقيقة مقطع “المواطن المنهار” بـ”الدمام”!

أمانة الشرقية تكشف حقيقة مقطع “المواطن المنهار” بـ”الدمام”!
http://almnatiq.net/?p=676279
المناطق_الدمام

قال المتحدث الرسمي باسم أمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان إنه بالإشارة إلى المقطع المتداول للمواطن وهو يبدي تذمره من عدم تمكينه من ممارسة البيع في أحد الميادين العامة على كورنيش الدمام وانهياره، جراء ذلك وسقوطه على الأرض، فقد اتضح أن المقطع قديم.
وقال أن المواطن كان من ضمن المخالفين، وتم على ضوء ذلك تطبيق الأنظمة في منع البيع على الأرصفة عليه وعلى مجموعة معه ممن يشوهون المنظر العام في الكورنيش، مؤكدًا أنه سيتم استدعاء المُخالف للبحث له عن آلية لمساعدته.

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