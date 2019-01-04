كشف التقرير الشهري الصادر عن وزارة العدل أن إجمالي عدد صكوك الطلاق الصادرة من محاكم مناطق المملكة خلال شهر ربيع الأول الماضي بلغت 3989 صكا.
وذكر التقرير أن 81 % من حالات الطلاق سجلت لطرفين سعوديين، أي ما يعادل 3246 صكا، تصدرتها منطقة الرياض بـ779 صكا ما يعادل نسبة 24 %، تلتها مكة المكرمة بـ711 صكا بنسبة 22 %، وجاءت المنطقة الشرقية ثالثة بـ467 صكا بنسبة 14 %.
صكوك الأجانب
وبحسب “الوطن”، بلغت صكوك الطلاق لأطراف غير سعودية أو أحدهما غير سعودي 743 صكا، أي ما يعادل 18.6 % من إجمالي صكوك الطلاق، حيث تصدرتها منطقة مكة المكرمة بـ268 صكا بنسبة تعادل 36 %، فيما جاءت منطقة الرياض ثانيا بـ184 صكا، وهو ما يتجاوز 24 %، وجاءت منطقة المدينة المنورة ثالثا بـ66 صكا بنسبة 8.8 %.
الكشف عن عدد صكوك الطلاق بالمملكة خلال شهر.. وهذه نسبة السعوديين والأجانب!
كشف التقرير الشهري الصادر عن وزارة العدل أن إجمالي عدد صكوك الطلاق الصادرة من محاكم مناطق المملكة خلال شهر ربيع الأول الماضي بلغت 3989 صكا.
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