الكشف عن عدد صكوك الطلاق بالمملكة خلال شهر.. وهذه نسبة السعوديين والأجانب!

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كشف التقرير الشهري الصادر عن وزارة العدل أن إجمالي عدد صكوك الطلاق الصادرة من محاكم مناطق المملكة خلال شهر ربيع الأول الماضي بلغت 3989 صكا.

وذكر التقرير أن 81 % من حالات الطلاق سجلت لطرفين سعوديين، أي ما يعادل 3246 صكا، تصدرتها منطقة الرياض بـ779 صكا ما يعادل نسبة 24 %، تلتها مكة المكرمة بـ711 صكا بنسبة 22 %، وجاءت المنطقة الشرقية ثالثة بـ467 صكا بنسبة 14 %.

صكوك الأجانب

وبحسب “الوطن”، بلغت صكوك الطلاق لأطراف غير سعودية أو أحدهما غير سعودي 743 صكا، أي ما يعادل 18.6 % من إجمالي صكوك الطلاق، حيث تصدرتها منطقة مكة المكرمة بـ268 صكا بنسبة تعادل 36 %، فيما جاءت منطقة الرياض ثانيا بـ184 صكا، وهو ما يتجاوز 24 %، وجاءت منطقة المدينة المنورة ثالثا بـ66 صكا بنسبة 8.8 %.