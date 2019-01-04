وثائق: غوغل حولت 23 مليار دولار إلى ملاذ ضريبي

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أظهرت وثائق مقدمة إلى غرفة التجارة الهولندية أن غوغل نقلت 19.9 مليار يورو مايعادل 22.7 مليار دولار عبر شركة صورية هولندية إلى برمودا في 2017، في إطار ترتيب يسمح لها بخفض فاتورة ضرائبها في الخارج.

وأشارت الوثائق المقدمة بتاريخ 21 ديسمبر أن المبلغ المنقول عبر غوغل هولندا القابضة يزيد بـ 4 مليارات يورو عن 2016.

وقالت غوغل في بيان: نسدد جميع الضرائب المستحقة، ونمتثل للقوانين الضريبية في كل بلد نعمل به في أنحاء العالم.

وأضافت غوغل، مثل غيرها من الشركات المتعددة الجنسيات، تدفع الغالبية العظمى من ضرائبها على دخل الشركة في بلدها الأم، وسددنا معدل ضريبة فعلياً عالمياً قدره 26% على مدى السنوات العشر الماضية.

وتُستخدم الوحدة الهولندية في تحويل إيرادات رسوم الامتياز المحققة خارج الولايات المتحدة إلى غوغل إيرلندا القابضة، وهي وحدة مقرها برمودا، أين لا تدفع الشركات ضرائب على الدخل.