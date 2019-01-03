عدنان المهنا يدشن كتابه الجديد “كيف تصبح صحفيا؟”

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‏ دشن الدكتور عدنان المهنا كتابه الجديد”كيف تصبح صحفياً” ‏الأربعاء ٢ يناير ٢٠١٩م‏ بالمنصة ٦

‏وقام بتوقيع الكتاب بحضور عدد من الإعلاميين وأستاتذة الجامعات وكان الموقع الرسمي والصفحة الرئيسية

لجامعة الملك عبد العزيز كلية الآداب والعلوم الإنسانية أفردت الخبر الذي نشر بالصحف عن الكتاب وهذه حظوة علمية وتأكيد على منهجية الكتاب واعترافاً بقيمته الأكاديمية والتخصصية في مجال الإعلام الحديث والتقليدي للصحافة بأطيافها المختلفة المقروءة والمسموعة والمرئية وإحدى عينات الصحفي في الإعلام المرئي والمسموع والمقروء هو الإعلامي ” خالد خضري” كصحفي بالجريدة ومذيع بالإذاعة والتلفزيون !

وكانت (مكتبات خوارزم العلمية)أصدرت الكتاب الجديد للدكتور عدنان المهنا الكاتب الصحفي وعضو هيئة التدريس بجامعة المؤسس والأستاذة وجدان المهنا عضو هيئة التدريس بجامعة الأميرة نورة وهو دراسة ميدانية بالإعلام النفسي لشخصية الصحفي الناجح في:

“الإعلام التقليدي والحديث”المرئي والمسموع والمقروء

من خلال إجراء إختبارات علمية مقننة إشتملت على أدوات سيكومترية وكلينيكية منها “إختبار تفهم الموضوع”لفحص ديناميات الشخصية ، لتصل إلى نتائج علمية أظهرت تميز الصحفي الناجح بالقدرات اللغوية والكتابية والإستدلالية والجمالية والإستقلالية والإحساس بالمسئولية واللباقة والقدرة على المساهمة في التنمية والجرأة والصدق والإتزان وعدم الإنحياز وعدم التعصب والبعد عن التشنج العاطفي وتوقد الذهن وعدم المزاجية ومؤاءمة الفكر والعلاقات الواسعة وسعة الإطلاع ..وسوى ذلك !

‏*عينة الكتاب : رموز الإعلام والصحافة بالوطن والخليج والعالم العربي!

ومنهاجه : مختلف مجالات شخصية الصحفي بسبعة عشر مجالاً منها الصحافة القيادية ” رئيس تحرير “والصحافة السياسية والإقتصادية والمحلية والرياضية والفنية و صحافة التحقيقات والحوارات

والصحافة الأدبية والنسائية وكتاب المقال.. وسواها

الكتاب يقع في ٤١٦ صفحة

*الإهداء للأستاذ الأديب الكبير حماد السالمي والتقديم لرئيس هيئة الصحفيين السعوديين ورئيس تحرير جريدة الجزيرة الرمز الأستاذ خالد المالك

يذكر أنه نشر في معارض الرياض وتبوك والمدينة وأخيراًجدة على التوالي فيما لم يُوزع بعدرسمياً..!

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