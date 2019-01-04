وظائف للجنسين في شركات القطاع الخاص

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أعلنت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض بالتعاون مع عدد من الشركات السعودية عن طرح وظائف شاغرة (للرجال والنساء) خلال الأسبوع الحالي لحملة مختلف المؤهلات.

وقالت أن الشركات التي أعلنت عن الوظائف هي:

شركة الراجحي للخدمات الإدارية (للرجال): موظف هاتف مصرفي – وظائف متعددة.

شركة المكاتب المحدودة (للرجال): بائع معرض (دبلوم تسويق) وإداري تحصيل (ثانوية عامة) وموظف استقبال (ثانوية عامة).

شركة صناعات العيسى (للنساء): منشطة مبيعات (ثانوية عامة فما فوق).

شركة الموارد للاستقدام (للرجال): محاسب (بكالوريوس محاسبة مع إجادة اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي) ومندوب مبيعات (بكالوريوس مع إجادة اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي).

منسق شؤون موظفين (بكالوريوس مع إجادة اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي) وممثل خدمة عملاء (بكالوريوس مع إجادة اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي) ومنسق إداري (بكالوريوس مع إجادة اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي).

شركة مدار التأمين (للنساء): مسوقة ميدانية (دبلوم تأمين مع خبرة أو شهادة IFC للتأمين).

ولمعرفة تفاصيل الوظائف والتقديم عبر الرابط التالي:

http://www.riyadhchamber.com/job_opp.php