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الذهب يقلص مكاسبه مع تعافي الدولار والأسهم

الذهب يقلص مكاسبه مع تعافي الدولار والأسهم
http://almnatiq.net/?p=676308
المناطق_الرياض

بدد الذهب معظم المكاسب التي حققها في التعاملات المبكرة بعدما لامس في وقت سابق يوم الجمعة أعلى مستوى في ستة أشهر ونصف الشهر، حيث استعادت الأسهم الآسيوية والدولار بعض الزخم في أعقاب إعلان بكين عن جولة جديدة من المباحثات التجارية مع واشنطن وسط مخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي.

وارتفع الذهب بنحو 0.2 بالمئة في التعاملات الفورية إلى 1295.55 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0621 بتوقيت جرينتش، بعدما لامس أعلى مستوى منذ منتصف يونيو حزيران عند 1298.42 دولار للأوقية في وقت سابق.

وزاد الذهب 0.2 بالمئة في العقود الأمريكية الآجلة مسجلا 1297.30 دولار للأوقية.

وقالت وزارة التجارة الصينية في بيان على موقعها الإلكتروني إن فريق عمل بقيادة نائب الممثل التجاري الأمريكي جيفري جيريش سيصل إلى الصين لإجراء مباحثات إيجابية وبناءة مع نظرائه الصينيين.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.2 بالمئة إلى 15.77 دولار للأوقية، بينما زاد البلاتين نحو 0.7 بالمئة مسجلا 803.50 دولار للأوقية.

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