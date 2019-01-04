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تايلاند تحت رحمة «بابوك».. الأعنف منذ عقود

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تايلاند تحت رحمة «بابوك».. الأعنف منذ عقود

تايلاند تحت رحمة «بابوك».. الأعنف منذ عقود
http://almnatiq.net/?p=676311
المناطق_الرياض

ضربت العاصفة الاستوائية “بابوك” جنوب تايلاند صباح اليوم، وسط مخاوف من جانب السلطات من أن تصبح أشد عاصفة تضرب البلاد منذ عقود.

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية أن “بابوك” تسببت بالفعل في أمطار غزيرة ورياح قوية وارتفاع أمواج البحر إلى خمسة أمتار في جنوب البلاد، لكن لم يتلق المسؤولون بلاغات عن وقوع إصابات أو أضرار خطيرة. وكانت العاصفة تتجه غربًا من بحر الصين الجنوبي على خليج تايلاند، مع رياح بلغت سرعتها القصوى 80 كيلومترًا في الساعة.

وتم إجلاء أكثر من ستة آلاف من السكان المحليين معظمهم من إقليم ناكورن سي ثامارات، الذي ضربته العاصفة أمس، حسب إدارة الوقاية والتخفيف من الكوارث.

وقال مدير إدارة الأرصاد الجوية بويانج براكاممين، للصحفيين في وقت سابق من هذا الأسبوع: إن “بابوك” ربما تكون أكثر العواصف المدمرة التي تضرب تايلاند منذ عام 1962، حينما أودت العاصفة الاستوائية “هارييت” بحياة ما يقرب من ألف شخص.

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