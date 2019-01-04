إصابة نساء وأطفال بقصف حوثي في الحديدة

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قصفت ميليشيات الحوثي الإرهابية منازل المدنيين بقذائف الهاون والقذائف المدفعية، في حي منظر الشعبي جنوبي محافظة الحديدة، ما أدى إلى إصابة نساء وأطفال.

وبحسب وكالة الانباء اليمنية “سبأ”، قصفت الميليشيا عدداً من المنازل بشكل عشوائي، بعدد من قذائف الهاون، وأصابت عدداً من النساء والأطفال.

ولم تلتزم ميليشيا الحوثي بالهدنة الأممية منذ دخولها حيز التنفيذ، حيث تواصل القصف العشوائي بشكل مستمر، بمختلف أنواع الأسلحة.

وفي سياق متصل، ذكرت الوكالة وفاة أحد المدنيين بإنفجار لغم زرعته ميليشيا الحوثي عند باب منزله، في قرية القلمة شرقي مدينة حيس.