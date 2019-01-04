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النفط يرتفع بفعل أنباء عن مباحثات تجارية بين الصين وأمريكا

النفط يرتفع بفعل أنباء عن مباحثات تجارية بين الصين وأمريكا
http://almnatiq.net/?p=676347
المناطق - وكالات

ارتفعت أسعار النفط اليوم معوضة خسائرها السابقة بعدما قالت الصين إنها ستُجري مباحثات مع الحكومة الأمريكية يومي السابع والثامن من يناير للبحث عن حلول للنزاعات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.
وبلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 56.12 دولار للبرميل بحلول الساعة 0542 بتوقيت جرينتش، وبارتفاع قدره 17 سنتا يعادل 0.3 بالمئة عن التسوية السابقة.
وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 16 سنتا، أو ما يعادل 0.3 بالمئة، إلى 47.25 دولار للبرميل.
وكان الخامان انخفضا في وقت مبكر من الجلسة بفعل مخاوف من أن تقود الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة إلى تباطؤ الاقتصاد العالمي.
وقال تجار إن صعود الأسعار جاء بعد أن قالت وزارة التجارة الصينية اليوم إنها ستُجري مباحثات على مستوى نواب الوزراء مع مسؤولين نظراء من الولايات المتحدة في بكين يومي السابع والثامن من يناير، مع سعي الطرفين لإنهاء نزاع يلحق المزيد من الضرر بالاقتصاد في البلدين.

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