10 تطبيقات على نظام “آندوريد” تجني أكثر من مليار دولار في 2018

المناطق - وكالات

تمكنت تطبيقات “آندرويد” من جني مداخيل فلكية تتجاوز المليار دولار خلال العام الحالي الذي يشارف على نهايته لكن المفاجأة الكبرى هي أن أكثر هذه المنصات “الرابحة” ليست معروفة على نحو كبير. وأظهرت أرقام كشفت عنها هيئة “سانسر تاور” أكثر 10 تطبيقات رابحة خلال سنة 2018.

ويشمل التصنيف الفترة الممتدة من يناير 2018 إلى غاية الثلاثين من نوفمبر الماضي أما شهر ديسمبر فلم يدخل في التصنيف. وجاء تطبيق “تندر” المختص في التعارف في المرتبة بعدما ناهزت مداخيله 274.9 مليون دولار ويليه في المرتبة الثانية تطبيق غوغل درايف الذي كسب 164.3 مليون دولار.

في غضون ذلك جاء تطبيق “باندورا” لخدمات الموسيقى في المرتبة الثالثة بعائدات وصلت إلى 132 مليون دولار وفي المركز الرابع حل تطبيق “لاين” المختص في التراسل الفوري بمداخيل بلغت 105.4 ملايين دولار فضلا عن ذلك جاء تطبيق البث المباشر على المنصات الاجتماعية “بيغو لايف” في المركز الخامس 100.4 ملايين دولار وتطبيق نيتفليكس في المرتبة السادسة (97.8 مليون دولار) وتطبيق محادثات الفيديو “أزار” في المركز السابع (66.1 مليون دولار).

أما في المرتبة الثامنة فحل تطبيق المحادثة “كاكاو توك” بعائدات تصل إلى 66.1 مليون دولار فيما حل تطبيق “لاين مانغا” لمتابعة الرسوم اليابانية بالمرتبة التاسعة وتطبيق خدمات “إتش بي أو ناو” لخدمات الفيديو في المرتبة العاشرة بـ 38.5 مليون دولار.