نظام جديد يحدد آلية منح الأراضي للجمعيات الإسكانية

المناطق - الرياض

قال الدكتور عبدالله الشدادي رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية للإسكان؛ إن العمل جار مع وزارة الإسكان على تأطير وإعداد نظام جديد يوضح آلية منح الأراضي لجمعيات الإسكان التعاوني في السعودية.

وأكد الشدادي؛ أن الجهات المعنية تعكف على وضع لائحة وبرامج واضحة لدعم وتحفيز هذه الجمعيات، بهدف تمكينها وتفعيل دورها في المجتمع، خصوصا دورها الكبير على قطاع الإسكان، مبينا أن البرنامج ضمن أهداف التحول الوطني.

وأضاف الشدادي؛ “الجمعيات ستسهم في طرح حلول جذرية وفعالة للإسكان في السعودية، شريطة تفعيل دورها، وهذا ما نحاول القيام به”، وفقا لـ”الاقتصادية”.

وأشار إلى أن كثيرا من دول العالم أدركت دور الجمعيات التعاونية للإسكان، فبولندا على سبيل المثال حققت نحو 2.58 مليون وحدة سكنية من خلال 3500 جمعية إسكان، إذ يبلغ عدد أعضائها نحو أربعة ملايين في حين يبلغ عدد سكانها نحو 38 مليونا.