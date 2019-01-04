اليابان: مثول كارلوس غصن أمام المحكمة خلال 5 أيام

اليابان: مثول كارلوس غصن أمام المحكمة خلال 5 أيام

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اليابان: مثول كارلوس غصن أمام المحكمة خلال 5 أيام

اليابان: مثول كارلوس غصن أمام المحكمة خلال 5 أيام
http://almnatiq.net/?p=676356
المناطق - وكالات

ذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية اليوم أن كارلوس غصن الرئيس السابق لشركة نيسان سيمثل أمام المحكمة في غضون خمسة أيام بعدما طلب عقد جلسة علنية لسماع سبب احتجازه.

وسيكون هذا أول ظهور علني لغصن منذ القبض عليه يوم 19 نوفمبر لاتهامه بارتكاب مخالفات مالية. ثم صدر أمر آخر بالقبض عليه على خلفية اتهامات أخرى.

وقالت هيئة الإذاعة اليابانية إن غصن قدم طلبا لمحكمة طوكيو الجزئية اليوم ويتعين على المحكمة عقد جلسة في غضون خمسة أيام.

وذكرت الهيئة نقلا عن محامي غصن أنه يعتزم المثول أمام المحكمة. ولم يتسن الوصول إلى موتوناري أوتسورو محامي غصن في طوكيو للتعقيب.

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