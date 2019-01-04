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السعودية تستهدف ميناء جوادر الباكستاني باستثمارات نفطية ضخمة

السعودية تستهدف ميناء جوادر الباكستاني باستثمارات نفطية ضخمة
http://almnatiq.net/?p=676359
المناطق - الرياض

أكد مصدر حكومي مطلع، أن السعودية تستهدف الاستثمار في عدد من القطاعات في ميناء جوادر الباكستاني في مقدمتها الصناعة النفطية، وذلك ضمن الخطة التطويرية الجارية حاليا للميناء، في إطار مشروع الممر الاقتصادي الباكستاني – الصيني.
وأوضح المصدر وفقا لـ”الاقتصادية” ، أن هذه الفرص الاستثمارية بتكاليف ضخمة، لكنه أشار إلى عدم توفر أرقام محددة لحجم هذه الاستثمارات في الوقت الراهن، لافتا إلى أن الحكومة الباكستانية ستقدم حوافز وخدمات للمستثمرين السعوديين.
وقال “لا شك أن الموقع الاستراتيجي للميناء يشجع الاستثمار بشكل عام عبر استهداف أسواق غرب ووسط آسيا، إضافة إلى أسواق شرق الصين بشكل أسرع عن الطرق الملاحية التقليدية”.
ولفت إلى أن الجانبين السعودي والباكستاني، يبحثان حاليا الفرص الاستثمارية لمشاريع في قطاع الطاقة خصوصا في مجال التعدين في باكستان.
وأكد أن الجولة الحكومية السعودية مع عدد من رجال الأعمال والمستثمرين السعوديين لميناء جوادر، أمس الأول، تعكس الجدية لدى السعودية في بحث فرص الاستثمار في المشروع.

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