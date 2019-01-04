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مطار الملك خالد الدولي بالمركز الـ 11 لأفضل المطارات بالعالم في الالتزام بمواعيد الإقلاع والوصول

مطار الملك خالد الدولي بالمركز الـ 11 لأفضل المطارات بالعالم في الالتزام بمواعيد الإقلاع والوصول
http://almnatiq.net/?p=676365
المناطق - واس

حقق مطار الملك خالد الدولي المركز 11 ضمن فئة أفضل المطارات الكبرى على مستوى العالم في الالتزام بمواعيد الإقلاع والوصول OTP وفقاً للتقرير الصادر من الموقع العالمي المتخصص في تقييم شركات الطيران fficial Airlines Guide (OAG).
وأوضح تقرير (OAG) أن مطار الملك خالد الدولي يقع ضمن قائمة أفضل 20 مطاراً عالمياً على مستوى الالتزام بمواعيد الإقلاع والوصول في فئة المطارات الكبيرة Large Airports .
وكان مطار الملك خالد الدولي قد حقق خلال العام 2018م المركز السادس من بين المطارات الدولية التي استطلعها التقرير الصادر عن مجلس المطارات الدولي (ACI) وتقدم إلى 58 مرتبة ليصل إلى المركز 93 للمطارات الدولية على جميع فئات أعداد المسافرين مقارنةً بالمرتبة 151 من عام 2017م.
وأكدت “مطارات الرياض” التي تتولى الإشراف على تشغيل وإدارة مطار الملك خالد الدولي أنها منذ أنشئت كجزء من برنامج خصخصة قطاع النقل الجوي في السعودية عملت وفق رؤية استراتيجية لتعزيز موقع المطار التنافسي على المستوى العالمي من خلال إطلاق حزمة من المشاريع والخدمات، التي تهدف إلى تحسين تجربة المسافرين خاصة في ظل ارتفاع معدلات النمو المطرد على مستوى الحركة الجوية وأعداد المسافرين والرحلات وأعداد الأمتعة في مطار الملك خالد.
وأشارت إلى أن ما حققه مطار الملك خالد خلال العام المنصرم 2018م يعكس قدرة “مطارات الرياض” على مواصلة أدائها الإيجابي، والمضي قدماً في تحقيق المزيد من الإنجازات والتقدم على المجالات كافة.

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