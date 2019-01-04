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وزير الإعلام اليمني : الضغط لإنهاء العمليات لن ينهي المأساة الإنسانية

وزير الإعلام اليمني : الضغط لإنهاء العمليات لن ينهي المأساة الإنسانية
http://almnatiq.net/?p=676375
المناطق - متابعات

قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني إن الضغوط على الحكومة اليمنية والتحالف لوقف العمليات العسكرية لن ينهي المأساة الإنسانية في اليمن بشكل جذري.

وأضاف أنه يجب دعم الحكومة لحسم المعركة واستعادة مؤسسات الدولة والقيام بواجباتها تجاه المواطنين في كافة المحافظات.

ونوّه الإرياني في تغريدة على “تويتر” إلى أن المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والإغاثية تخطئ عند تقييمها المأساة الإنسانية في اليمن باعتبارها كارثية، دون التوقف أمام السبب في تردي الأوضاع الاقتصادية والإنسانية.

وأضاف أن تلك الأوضاع أتت كنتيجة حتمية للممارسات التدميرية التي أنتجتها الميليشيات الحوثية ودائماً، بحسب قول الإرياني.

 

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