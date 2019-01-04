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ترمب يكلف “مستشار الأمن القومي الأميركي” بتنسيق الانسحاب من سوريا

ترمب يكلف “مستشار الأمن القومي الأميركي” بتنسيق الانسحاب من سوريا
http://almnatiq.net/?p=676382
المناطق - متابعات

في تغريدات نشرها عبر حسابه في موقع “تويتر”، أعلن مستشار الأمن القومي الأميركي، جون بولتون، أنه سيزور تركيا برفقة المبعوث الخاص إلى سوريا، جيمس جيفري، ورئيس الأركان جوزيف دانفورد، بهدف التنسيق بشأن انسحاب قوات بلاده من الأراضي السورية ومنع ظهور داعش مجدداً.

وأضاف بولتون أن التنسيق يهدف أيضاً إلى “حماية مواقف الذين قاتلوا معنا ضد التنظيم، ومكافحة الأنشطة الإيرانية العدائية في المنطقة”.

الإعلان جاء بعد اتصال هاتفي أجراه الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان والأميركي دونالد ترمب، تطرقا فيه إلى الملف السوري.

وكان وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، قد أعلن في وقت سابق بدء الانسحاب الفعلي للقوات الأميركية من سوريا، معتبراً أن واشنطن ستضمن عدم قتل الأتراك للأكراد بعد انسحابها.

الإعلان عن بدء الانسحاب الأميركي أشعل المخاوف الكردية التي سارع بومبيو إلى تخفيفها من خلال مطالبته تركيا بضمانات بعدم قتل الأكراد شمال سوريا، وهو موقف اعتبره مراقبون تعهداً باستمرار الحماية الأميركية للكرد.

وعلى الحدود بين سوريا وتركيا، ما زالت القوات التركية ترسل تعزازتها بشكل يومي، استعداداً لمعركة منبج رغم تأجيلها هي الأخرى.

لكن الوحدات الأميركية التي غادرت سوريا، وفقاً للمرصد السوري لحقوق الإنسان، هي تلك التي تنتشر في إحدى القواعد بالحسكة لا في منبج التي ما زالت القوات الأميركية تقوم فيها بدوراتها بشكل اعتيادي.

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