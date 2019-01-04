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في أول تعليق لها .. بلدية المظيلف تكشف ملابسات “البائع العريان”

في أول تعليق لها .. بلدية المظيلف تكشف ملابسات “البائع العريان”
http://almnatiq.net/?p=676388
المناطق - متابعات

كشفت بلدية المظيلف بمحافظة القنفذة ملابسات ظهور “بائع عريان” مرتدياً بنطالاً فقط في أحد محلات مهرجان “ربيع المظيلف” .

وأشارت البلدية عبر بيان نشرته في تغريدة لها على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أنها قامت بتشكيل لجنة عاجلة بمتابعة رئيس البلدية لتطبيق أشد العقوبات على العامل وفقاً للائحة الغرامات والجزاءات.

وأضافت في البيان ، أن الصورة التقطها أحد المواطنين للبائع خارج وقت التسوق ولم يكن هناك أي متسوقين في ذلك الوقت.

وقامت البلدية بإغلاق الموقع لحين التأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية والفنية، مقدمة اعتذارها عن الواقعة المتنامية مع الاشتراطات الصحية والنظامية.

 

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