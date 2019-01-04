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الحصيني : أقوى موجة برد لعام ١٤٤٠هـ على الحدود الشمالية والجوف وتبوك وحائل

الحصيني : أقوى موجة برد لعام ١٤٤٠هـ على الحدود الشمالية والجوف وتبوك وحائل
http://almnatiq.net/?p=676391
المناطق - متابعات

كشف عبدالعزيز الحصيني، المختص في شؤون الطقس والمناخ، أسماء المناطق التي ستشهد أقوى موجة برد هذا العام بدرجة حرارة تصل إلى “صفر”.

وقال الحصيني في تغريدة عبر حسابه الشخصي بـ”تويتر”: “متوقع أقوى موجة برد لهذا العام ١٤٤٠هـ على الحدود الشمالية والجوف وتبوك وحائل
متوقع استمرار الموجة خمسة أيام”.

وأضاف: “ومتوقع أن تسجل الصفر وقريب من الصفر المئوي مع تشكل الصقيع خاصة خارج المدن -إلا أن يصرفه الله- أما الوسطى فمتوفع تذبذب في الحرارة ما بين انخفاض وارتفاع طوال الأسبوع القادم”.

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