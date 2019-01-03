تعليم جازان ينهي استعداداته لاستقبال ١٦١ ألف طالب وطالبة مع بداية الفصل الدراسي الثاني

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أنهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان استعداداتها لاستقبال أكثر من 161 ألف طالب وطالبة في مدارس التعليم العام مع بداية الفصل الدراسي الثاني بعد غدٍ.

وأوضح مدير عام التعليم بجازان الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس, أن اللجان ذات العلاقة عقدت عدة اجتماعات قبل نهاية الفصل الدراسي الأول, لمناقشة الاستعدادات لبدء الفصل الدراسي وتهيئة وتوفير بيئة تعليمية جاذبة للطلاب والطالبات.

وبيّن أن إدارة التشغيل والصيانة بالإدارة أنهت جميع أعمال الصيانة وتجهيز المدارس في جميع مكاتب التعليم في وقت مبكر, كما عالجت جميع بلاغات الصيانة والبلاغات الطارئة, وإيصال جميع المقررات بمختلف المراحل الدراسية لمكاتب التعليم ومدارس للبنين والبنات بالتنسيق مع قادة وقائدات المدارس.

وأشار إلى أن مركز الدعم التعليمي للحد الجنوبي قام بالتعاون مع مكاتب التعليم والإدارات ذات العلاقة قد هيأت جميع مدارس الحد الجنوبي لاستقبال الطلاب والطالبات, وذلك بتأثيث عدد من المباني, وتجهيز الصفوف الدراسية والمختبرات والمعامل, وتجديد مرافق مدارس الحد الجنوبي بما يضمن تهيئة الأجواء التعليمية المناسبة بتلك المدارس.

وأكد الأحوس في ختام تصريحه, قيام قيادات التعليم والمشرفون التربويون والمشرفات بزيارات ميدانية للحرص على وجود المتطلبات كافة, لانطلاقة متميزة وناجحة للفصل الدراسي الثاني، مثمنًا جهود جميع العاملين في اللجان وللإدارات, متمنيًا للطلاب والطالبات التوفيق والسداد.