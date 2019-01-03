احدث الأخبار

بومبيو في جولة لـ الشرق الأوسط تشمل السعودية وقطر والإمارات
أبرز المواد
 الداخلية تخصص موظفات في أجنحتها بالجنادرية لخدمة الزائرات ومساعدتهم
أبرز المواد
 مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن الدفعة الثانية من الدعم الصحي لمستشفى الغيضة المركزي في محافظة المهرة
أبرز المواد
 تعليم جازان ينهي استعداداته لاستقبال ١٦١ ألف طالب وطالبة مع بداية الفصل الدراسي الثاني
منطقة جازان
 إيران تنوي زيادة تدخلاتها بالمنطقة وتشدد القبضة بالداخل
أبرز المواد
 الحصيني : أقوى موجة برد لعام ١٤٤٠هـ على الحدود الشمالية والجوف وتبوك وحائل
أبرز المواد
 في أول تعليق لها .. بلدية المظيلف تكشف ملابسات “البائع العريان”
أبرز المواد
 بريطانيا تشكو من زيادة لجوء الإيرانيين بسبب قمع طهران
أبرز المواد
 ترمب يكلف “مستشار الأمن القومي الأميركي” بتنسيق الانسحاب من سوريا
أبرز المواد
 وزير الإعلام اليمني : الضغط لإنهاء العمليات لن ينهي المأساة الإنسانية
أبرز المواد
 قرقاش : مراجعة سياسات قطر تتجاوز الأبعاد السياسية
أبرز المواد
 بن حميد في خطبة الجمعة من المسجد الحرام : الأعراف الصالحة، والعادات المستقيمة تعزز الشعوب، وتقويها، وتشد منها
أبرز المواد
بومبيو في جولة لـ الشرق الأوسط تشمل السعودية وقطر والإمارات

بومبيو في جولة لـ الشرق الأوسط تشمل السعودية وقطر والإمارات

أبرز المواد
الداخلية تخصص موظفات في أجنحتها بالجنادرية لخدمة الزائرات ومساعدتهم

الداخلية تخصص موظفات في أجنحتها بالجنادرية لخدمة الزائرات ومساعدتهم

أبرز المواد
مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن الدفعة الثانية من الدعم الصحي لمستشفى الغيضة المركزي في محافظة المهرة

مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن الدفعة الثانية من الدعم الصحي لمستشفى الغيضة المركزي في محافظة المهرة

أبرز المواد
تعليم جازان ينهي استعداداته لاستقبال ١٦١ ألف طالب وطالبة مع بداية الفصل الدراسي الثاني

تعليم جازان ينهي استعداداته لاستقبال ١٦١ ألف طالب وطالبة مع بداية الفصل الدراسي الثاني

منطقة جازان

تعليم جازان ينهي استعداداته لاستقبال ١٦١ ألف طالب وطالبة مع بداية الفصل الدراسي الثاني

تعليم جازان ينهي استعداداته لاستقبال ١٦١ ألف طالب وطالبة مع بداية الفصل الدراسي الثاني
http://almnatiq.net/?p=676397
المناطق - واس

أنهت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان استعداداتها لاستقبال أكثر من 161 ألف طالب وطالبة في مدارس التعليم العام مع بداية الفصل الدراسي الثاني بعد غدٍ.
وأوضح مدير عام التعليم بجازان الدكتور عسيري بن أحمد الأحوس, أن اللجان ذات العلاقة عقدت عدة اجتماعات قبل نهاية الفصل الدراسي الأول, لمناقشة الاستعدادات لبدء الفصل الدراسي وتهيئة وتوفير بيئة تعليمية جاذبة للطلاب والطالبات.
وبيّن أن إدارة التشغيل والصيانة بالإدارة أنهت جميع أعمال الصيانة وتجهيز المدارس في جميع مكاتب التعليم في وقت مبكر, كما عالجت جميع بلاغات الصيانة والبلاغات الطارئة, وإيصال جميع المقررات بمختلف المراحل الدراسية لمكاتب التعليم ومدارس للبنين والبنات بالتنسيق مع قادة وقائدات المدارس.
وأشار إلى أن مركز الدعم التعليمي للحد الجنوبي قام بالتعاون مع مكاتب التعليم والإدارات ذات العلاقة قد هيأت جميع مدارس الحد الجنوبي لاستقبال الطلاب والطالبات, وذلك بتأثيث عدد من المباني, وتجهيز الصفوف الدراسية والمختبرات والمعامل, وتجديد مرافق مدارس الحد الجنوبي بما يضمن تهيئة الأجواء التعليمية المناسبة بتلك المدارس.
وأكد الأحوس في ختام تصريحه, قيام قيادات التعليم والمشرفون التربويون والمشرفات بزيارات ميدانية للحرص على وجود المتطلبات كافة, لانطلاقة متميزة وناجحة للفصل الدراسي الثاني، مثمنًا جهود جميع العاملين في اللجان وللإدارات, متمنيًا للطلاب والطالبات التوفيق والسداد.

روابط ذات صلة

افتتاح وحدة الولادة النموذجية بطوارئ مستشفى أبو عريش

افتتاح وحدة الولادة النموذجية بطوارئ مستشفى أبو عريش
نائب أمير جازان يدشن الموقع الإلكتروني لجمعية تحفيظ القرآن الكريم بالطوال

نائب أمير جازان يدشن الموقع الإلكتروني لجمعية تحفيظ القرآن الكريم بالطوال
نائب أمير جازان لابن الشهيد مجرد .. أنت بطل مثل والدك وبتصير ضابط تخدم دينك ووطنك ..

نائب أمير جازان لابن الشهيد مجرد .. أنت بطل مثل والدك وبتصير ضابط تخدم دينك ووطنك ..

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*