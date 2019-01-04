مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن الدفعة الثانية من الدعم الصحي لمستشفى الغيضة المركزي في محافظة المهرة

المناطق - واس

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدفعة الثانية من الدعم الصحي لمستشفى الغيضة المركزي في محافظة المهرة.

وأعرب الأمين العام للمجلس المحلي سالم عبدالله نيمر, عن شكر وامتنان السلطة المحلية بمحافظة المهرة للمملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة على دعمه السخي المتواصل للمحافظة في المجال الصحي والطبي، وكذلك على دعمهم الحاضر في إغاثة المتضررين من إعصار “لبان” الأخير، متمنيًا للمركز المزيد من التقدم, وأن يستمر في برامجه ومشروعاته الإنسانية لكون المحافظة تشهد نزوحًا من معظم محافظات الجمهورية الأخرى, نظرًا لما تحظى به من الأمن والاستقرار.

وتأتي هذه المساعدات في إطار المشروعات المتعددة التي يقدمها المركز لأبناء الشعب اليمني في مناطقه كافة دون تمييز التي بلغت 301 مشروعًا.