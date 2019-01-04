الداخلية تخصص موظفات في أجنحتها بالجنادرية لخدمة الزائرات ومساعدتهم

المناطق - واس

شهدت أجنحة وزارة الداخلية وقطاعاتها الأمنية بالمهرجان الوطني للتراث والثقافة، حضوراً بارزاً لمشاركة المرأة المختصة ضمن الفرق المنظمة والمشرفة على إدارة الأجنحة ومساعدة الزوار للتعرف على معروضاتها .

وخصصت الوزارة موظفات لاستقبال زائرات أجنحة الوزارة وقطاعاتها وتقديم الشرح الوافي لهن عن محتويات كل جناح ، ومساعدتهن لتجربة التجهيزات والتقنيات التي تم توفيرها للأغراض التوعوية المختلفة ، بالإضافة إلى الإجابة على استفساراتهن.

الجدير بالذكر أن أجنحة وزارة الداخلية وقطاعاتها المختلفة سجلت حضوراً نسائياً كبيراً هذا العام قياساً بالأعوام السابقة.