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الداخلية تخصص موظفات في أجنحتها بالجنادرية لخدمة الزائرات ومساعدتهم

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الداخلية تخصص موظفات في أجنحتها بالجنادرية لخدمة الزائرات ومساعدتهم

الداخلية تخصص موظفات في أجنحتها بالجنادرية لخدمة الزائرات ومساعدتهم
http://almnatiq.net/?p=676402
المناطق - واس

شهدت أجنحة وزارة الداخلية وقطاعاتها الأمنية بالمهرجان الوطني للتراث والثقافة، حضوراً بارزاً لمشاركة المرأة المختصة ضمن الفرق المنظمة والمشرفة على إدارة الأجنحة ومساعدة الزوار للتعرف على معروضاتها .
وخصصت الوزارة موظفات لاستقبال زائرات أجنحة الوزارة وقطاعاتها وتقديم الشرح الوافي لهن عن محتويات كل جناح ، ومساعدتهن لتجربة التجهيزات والتقنيات التي تم توفيرها للأغراض التوعوية المختلفة ، بالإضافة إلى الإجابة على استفساراتهن.
الجدير بالذكر أن أجنحة وزارة الداخلية وقطاعاتها المختلفة سجلت حضوراً نسائياً كبيراً هذا العام قياساً بالأعوام السابقة.

 

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