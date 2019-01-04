“هدف” ينظم دورة تدريبية عن استخدام البيانات في البحث عن وظيفة لزوار مهرجان الجنادرية

المناطق - الجنادرية

نظم صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) مساء أمس (الخميس) دورة تدريبية بعنوان “استخدام البيانات في البحث عن وظيفية“، وذلك في جناح المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في المهرجان الوطني للتراث والثقافة (الجنادرية 33).

وأكدت نوف إبراهيم بن سعيدان مدربة تنمية الذات وتطوير المهارات أهمية الاستعداد الحقيقي والجاد للبحث عن وظيفة، مضيفة أن ذلك يتجلى من خلال إدراك مدى فاعلية البيانات الكمية والكيفية لطالب العمل حسب اهتمامات المنشأة، كما اقترحت عدداً من المواقع الإلكترونية للتواصل معها والبحث من خلالها عن فرص وظيفية مناسبة.

وأشارت إلى ضرورة تحلي الباحث عن عمل بالقدرة العالية لمجابهة التحديات التي تواجهه أثناء سعيه للحصول على فرصة العمل المناسبة، مشيرة إلى أن من أهم تلك التحديات كثرة المتقدمين والباحثين عن الوظائف، وحصول عديد من المنافسين على تلك الوظائف خبرات أو مؤهلات عالية، بالإضافة إلى قلة الفرص الوظيفة المتاحة في عديد من الأحيان، ناهيك عن أن شريحة عريضة من الوظائف الشاغرة في عديد من المنشآت لا يتم الإعلان عنها عبر وسائل الإعلام المعتادة.

وطرحت حزمة من الحلول للتغلب على التحديات التي تواجه الباحثين عن عمل، ومنها بناء سمعة شخصية للباحث عن عمل، وإنشاء شبكة علاقات قوية، وتصفح مواقع التوظيف في مواقع التواصل، وزيارة معارض التوظيف، وتصفح إعلانات التوظيف في الصحف والمجلات، وزيارة المنشآت، وإرسال السيرة الذاتية عبر البريد الإلكتروني للجهات التي من المتوقع وجود شواغر أو طلب وظيفي فيها.

وحثت المحاضرة نوف إبراهيم بن سعيدان الباحثين عن عمل من الجنسين على الاستفادة من برامج دعم التدريب والتوظيف التي يقدمها صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) لعملائه ومنها برنامج الشهادات المهنية الاحترافية وبرنامج دروب والبوابة الوطنية للعمل (طاقات)، مؤكدة أن السعي الجاد في البحث عن عمل سبباً رئيساً ومهماً يعزز احتمالية الحصول على الوظيفة المناسبة في وقت قريب.