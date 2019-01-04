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مركز الملك سلمان للإغاثة ينظم رحلة ترفيهية للأطفال المجندين

مركز الملك سلمان للإغاثة ينظم رحلة ترفيهية للأطفال المجندين
http://almnatiq.net/?p=676414
المناطق - واس

قام مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس, بتنظيم رحلة ترفيهية إلى الأماكن السياحية والتاريخية بمحافظة مأرب لـ 26 طفلًا مجندًا، ضمن الدورة الثالثة من المرحلة السابعة والثامنة من مشروع إعادة تأهيل الأطفال الذين جندتهم مليشيا الحوثي, حيث تُعد الرحلة من أنشطة الدعم النفسي والاجتماعي الذي يخضع له الأطفال المجندون، بهدف تخليصهم من الصدمات التي تعرضوا لها أثناء تجنيدهم في جبهات القتال.
وشملت الرحلة الأماكن السياحية والتاريخية التي تمتاز بها محافظة مأرب، ومنها عرش بلقيس، إضافة إلى قنوات سد مأرب القديم، وسد مأرب الحديث، حيث تخلل الرحلة فقرات ثقافية ومسابقات هادفة، لإعطاء طابع الفرح وقضاء مساحة أكبر للتفريغ النفسي الذي يحتاجه الأطفال المجندون.
ويعمل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية على إعادة تأهيل الأطفال ممن نجوا من التجنيد، حيث بلغ عدد من جرى تأهيلهم 321 طفلًا مجندًا ومتأثرًا, ضمن خطة المركز التي تستهدف إعادة تأهيل 2000 طفل يمني.

 

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