“هيئة الإذاعة والتلفزيون” تستقطب زوار الجنادرية بـ”كلمات الملوك” وسيارة البث الإذاعي

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لفتت مشاركة هيئة الإذاعة والتلفزيون أنظار زوار المهرجان الوطني للتراث والثقافة بالجنادرية بما تقدمه عبر جناحها الذي اكتسى حلته من واقع التراث وهوية المكان وعبق التاريخ، مستعرضًا تاريخ بدء الإرسال الإذاعي والتلفزيوني بالمملكة وعرض الخطابات والكلمات والوثائق لملوك المملكة العربية السعودية منذ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز ـ رحمه الله ـ وصولاً إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ.

وتعرض الهيئة في جناحها بالجنادرية إحدى السيارات القديمة التي كانت تستخدم منذ عام 1977م في النقل الإذاعي الخارجي، في حين يحتفظ الجناح بصور افتتاح مبنى تلفزيون جدة عام 1385هـ, وافتتاح المرسلة الإذاعية بالرياض عام 1390هـ في عهد الملك فيصل – رحمه الله -, إلى جانب عرض لقاء تلفزيوني نادر لخادم الحرمين الشريفين ـ رعاه الله ـ حينما كان أميرًا لمنطقة الرياض.

وأوضح المشرف على جناح هيئة الإذاعة والتلفزيون هاشم محمد الأمير، أن الهيئة حرصت على إبراز دورها لزوار المهرجان الوطني للتراث والثقافة بالجنادرية كتظاهرة ثقافية تراثية تاريخية تنطلق من أرض المملكة الغنية بمخزونها الحضاري، عبر جناحها الذي يتربع على مساحة 300 متر مربع، كما خصصت خلاله أجنحة لعرض كاميرات التصوير التلفزيونية التي واكبت تاريخ التلفزيون السعودي، إلى جانب أجهزة النقل والتسجيل الإذاعي وصور لوزراء الإعلام في حقب تاريخية مختلفة.

وبيّن أن الجناح ينقل زوار المهرجان إلى الزمن القديم من خلال عرضه تسجيلات لنشرات الأخبار عرضت قبل 40 عامًا، مفيدًا أن مشاركة الهيئة شملت أيضًا تجهيز استديو داخل الجناح بخلفية كروما يتم من خلالها تصوير الزوار محاكاة للنقل الحي أو التسجيل، فيما يطلع الجناح الزائر على المراحل التي يتم بها التسجيل حتى العرض عبر الشاشات الفضائية، بالإضافة إلى عرض مسيرة التلفزيون السعودي خلال 50 عامًا، ويعرّفهم بتاريخ نشأة القنوات السعودية.

وأشار الأمير إلى أن الجناح يعرض مجسمات للراديو القديم، ومشغل الاسطوانات، وتلفزيونات، وقطع أثرية، وجهاز يحتوي على شريط سينمائي مسجل عليه الملك فيصل ـ رحمه الله ـ وكاميرا قديمة سينمائية نوع اوريكون 1970 م، وكاميرا محمولة 1978م، وكاميرا بولكس 1965م ، وكاميرا طمسون 1980م، التي كانت تستخدم سابقًا في نقل المباريات والبث المباشر، وجهاز سويتشر تلفزيوني مازج للصورة 1980م، وماكينة مشغل أشرطة نوع ريل استخدمت عام1987م, ومكسرات صوتية إذاعية استخدمت في عام 1973م، وآخر نوع ديجيتك 1988م.

وأكد أن مشاركة هيئة الإذاعة والتلفزيون في الجنادرية تحظى بدعم من معالي وزير الأعلام الأستاذ تركي بن عبدالله الشبانة، والرئيس التنفيذي للهيئة داوود الشريان، اللذان يحرصان دائمًا على حث جميع المشاركين لإبراز الدور الحقيقي لهيئة الإذاعة والتلفزيون.