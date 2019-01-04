الأخضر يصل دبي استعدادًا لمواجهة كوريا الشمالية في مستهل مشواره بكأس آسيا

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دخل المنتخب السعودي الأول لكرة القدم رسميًا إلى كأس آسيا 2019، بعد وصوله مساء اليوم إلى دبي، تأهبًا لأولى مبارياته في البطولة أمام كوريا الشمالية يوم الثلاثاء المقبل على استاد مكتوم بن راشد.

وكان المنتخب قد اختتم المرحلة الرابعة والأخيرة من برنامجه الإعدادي للمشاركة في البطولة، بحصة تدريبية صباح اليوم في النادي الصحي بملعب “جامعة نيويورك أبوظبي”، اكتفى فيها المدير الفني خوان أنطونيو بيتزي بتدريبات خفيفة.

وواصل المدافع عمر هوساوي برنامجه التأهيلي، في الوقت الذي استمر لاعب الوسط سلمان الفرج بتأدية تمارينه الخاصة برفقة الجهاز الطبي.

وسيؤدي المنتخب حصة تدريبية في الخامسة والنصف من مساء غدٍ على ملعب نادي “ند الشبا” بدبي، وستتاح التغطية الإعلامية أول 15 دقيقة من التدريب.

