الأمير فيصل بن فهد يزور بيت حائل المشارك في الجنادرية 33

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زار صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فهد بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة حائل أمس, جناح المنطقة المشارك بمهرجان الوطني للتراث والثقافة الجنادرية 33، حيث اطلع سموه على الأركان المشاركة، وما يقدم لزوار المهرجان من تراث عريق يحكي تاريخ المنطقة.

وكان في استقبال سموه لدى وصوله إلى “بيت حائل” في الجنادرية, مدير عام التعليم بالمنطقة الدكتور يوسف الثويني, ونائب رئيس مجلس الغرف السعودية رئيس غرفة حائل عبدالله العديم, والمشرف العام على “بيت حائل” يوسف الشغدلي, ومساعده نايف السلحوب.

واطلع سموه على جناح جامعة حائل, وجناح أمانة المنطقة المتضمن التوسعة الجديدة التي نفذتها الأمانة, حيث شملت عدة مرافق متكاملة تستهدف مختلف الأعمار والفئات الاجتماعية.

وشاهد سموه عرضًا تفصيليًا لتراث “جبة”، و”الشويمس” الذي يضم أثارًا تاريخية تعود للعصر الحجري الحديث والمتوسط، والثمودي, وحتى العصر الإسلامي، والمسجلة في منظمة اليونيسكو التابعة للأمم المتحدة، وفن العرضة والسامري الحائلي، وركن أمانة حائل, وأركان الفنون الأخرى من الفن “التشكيلي”, والمعرض الذي يضم أهم الأعمال لفناني حائل, فيما زار سموه الحرفين في “بيت حائل” الذين يصنعون الخناجر، والخويصات التي تمثل أهم الصناعات التاريخية في المنطقة.

وتجول سمو الأمير فيصل بن فهد, في بيت حائل التقليدي, بينما يشاهد الأركان التي تحاكي واقع البيوت التاريخية في حائل, حيث تضم “الليوان”، و”دار الشايب”، ودار المصخن”، و”دار العروس” و”الموقد”، كما زار الأسر المنتجة من أهالي المنطقة، الذين يقدمون الأكلات الشعبية الحائلية لزوار بيت حائل في الجنادرية 33.

ورفع سمو نائب أمير منطقة حائل في هذه المناسبة، الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – على نجاح مهرجان الجنادرية 33، الذي يؤكد على حرص القيادة بتعريف المواطنين والمقيمين على تراث وثقافة المملكة العريق.

وقدم سموه، الشكر لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل, على اهتمامه في تراث المنطقة, واهتمام سموه في أركان بيت حائل, الذي يعرض تاريخ المنطقة, ويدعم حرفي وفناني حائل، وتشجيع الأسر المنتجة، بتعريف زوار “الجنادرية33” على الأكلات الشعبية للمنطقة.