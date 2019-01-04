التحالف: 14 خرقا حوثيا لوقف النار في 24 ساعة بالحديدة

سجل تحالف دعم الشرعية في اليمن 14 خرقاً لإطلاق النار من طرف الميليشيا الحوثية الإرهابية خلال الـ24 ساعة الماضية بالحديدة .

وأوضح التحالف، اليوم الجمعة، أن الخروقات الحوثية كانت على مناطق التحيتا، حيس، الفازة، الجبلية، الجاح، الحيمة.

وكان تحالف دعم الشرعية في اليمن قد أعلن، الخميس، أن الحوثيين ارتكبوا 20 انتهاكاً لاتفاق الحديدة خلال 24 ساعة.

هذا وأنهت اللجنة الثلاثية المشتركة، الخميس، الجولة الثانية من اجتماعاتها في مدينة الحديدة برئاسة الجنرال باتريك كاميرت، رئيس فريق المراقبين الأمميين، وبحضور وفدي الشرعية والحوثيين، وذلك بعد سلسلة اجتماعات عقدتها اللجنة وناقشت آلية تثبيت ومراقبة وقف إطلاق النار المعلن في 18 ديسمبر/كانون الأول الماضي، وكذلك آلية إعادة الانتشار، بحسب “العربية” .

وأكدت مصادر في الحديدة أن ميليشيات hلحوثي لا تزال مصرة على بقائها في السلطة المحلية وفي إدارة الميناء وفق أجندتهم، وتواصل رفضها فتح الممرات الإنسانية الآمنة و لا يعتبرونها أولوية.

وقال المصدر إن الميليشيات ترفض تنفيذ التزاماتها بتنفيذ اتفاق استوكهولم بتسليم موانئ الحديدة والانسحاب من المدينة.