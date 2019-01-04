مقتل 8 نساء في شجار وحريق بسجن شمال بغداد

المناطق - وكالات

قالت شرطة بغداد إن 8 نساء لقين حتفهن في شجار وحريق بسجن النساء شمال العاصمة العراقية.

وصرح أحد أفراد شرطة قسم الرصافة أن الحريق اندلع في مطبخ السجن بعد شجار بين السجينات اليوم الجمعة. وانتشر الحريق سريعا في أنحاء المنشأة المكونة من طابقين في منطقة الأعظمية في بغداد.

ولقت سيدتان حتفهما بسبب جروح طعنات بينما لقت 6 نساء أخريات مصرعهن بسبب الحريق، وفقا للشرطي الذي رفض نشر اسمه تماشيا مع لوائح الشرطة.

وتخضع 22 سيدة أخرى للعلاج بسبب إصابات في مستشفيين قريبين.

يذكر أن السجن يدار من مكتب وزارة العدل للتأهيل ويؤوي أيضا نساء بلا مأوى.