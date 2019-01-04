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بينهم ميركل.. قرصنة بيانات مئات السياسيين الكبار في ألمانيا

بينهم ميركل.. قرصنة بيانات مئات السياسيين الكبار في ألمانيا
http://almnatiq.net/?p=676454
المناطق - وكالات

ذكرت إذاعة وتلفزيون برلين-براندنبورغ (آر بي بي)، الجمعة، أنه تمت قرصنة عدد هائل من البيانات التي تخص مئات السياسيين الألمان وتسريبها على موقع “تويتر”.

وقالت الإذاعة (رسمية) إنّه تم رصد عملية القرصنة والتسريب أمس الخميس، وشملت نشر بيانات شخصية، ووثائق لمئات السياسيين التابعين لأحزاب ألمانية كبرى، بينهم المستشارة الألمانية السابقة أنجيلا ميركل.

وشملت عملية القرصنة اختراق بطاقات الائتمان وأرقام الهواتف المحمولة، ووثائق أخرى تتمثل في خطابات شخصية ونسخ من بطاقات الهوية.

وأضافت أنّ حساباً على “تويتر” يعرف عن نفسه بتعبيرات مثل “البحث الأمني”، هو من سرب المعلومات على موقع التواصل الاجتماعي.

الإذاعة أوضحت أن عملية القرصنة طالت جميع الأحزاب الألمانية الكبرى، باستثناء “حزب البديل من أجل ألمانيا” المنتمي لليمين المتطرف، مشيرة إلى أنه لم يكشَف عن هوية منفذيها أو دوافعهم.

,قال متحدث باسم الحكومة الألمانية ستيفن سيبيرت اليوم الجمعة إن المعلومات الحساسة فى مكتب المستشارة أنجيلا ميركل لم تتأثر بحادثة القرصنة الهائلة التى استهدفت المئات من الساسة فى البلاد؛ وذلك حسبما ذكرت قناة “يورونيوز” الأوروبية، دون التطرق إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.

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