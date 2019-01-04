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عمل الرياض ينفذ “1869” زيارة تفتيشية في العاصمة ومحافظاتها لضبط سوق العمل وتحسين بيئته

عمل الرياض ينفذ “1869” زيارة تفتيشية في العاصمة ومحافظاتها لضبط سوق العمل وتحسين بيئته

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عمل الرياض ينفذ “1869” زيارة تفتيشية في العاصمة ومحافظاتها لضبط سوق العمل وتحسين بيئته

عمل الرياض ينفذ “1869” زيارة تفتيشية في العاصمة ومحافظاتها لضبط سوق العمل وتحسين بيئته
http://almnatiq.net/?p=676457
المناطق - الرياض

نفذت مكاتب العمل التابعة لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمنطقة الرياض وبالتعاون مع الجهات ذات العلاقة عددًا من الحملات التفتيشية المفاجئة في العاصمة وكلاً من محافظات الخرج والأفلاج ووادي الدواسر والزلفي والغاط والمجمعة وشقراء والمزاحمية إضافة للدوادمي والسليل وعفيف والقويعية وحوطة بني تميم وسدير، على المنشآت التجارية بمختلف أنشطتها للتأكد من التزام أصحاب الأعمال بضوابط الوزارة وقرارتها وأسفرت الحملات عن ضبط 58 مخالفة وانذار 84 منشأة .

وأشار مدير عام فرع الوزارة بمنطقة الرياض يوسف السيالي، إلى استمرار الحملات التفتيشية في العاصمة وكافة محافظات المنطقة وشمولها لجميع الأنشطة التجارية بالتعاون مع الجهات الشريكة، لضبط سوق العمل وتحسين بيئته وتهيئة المزيد من الفرص الوظيفية أمام السعوديين والسعوديات، مشيراً إلى عدم التهاون في تطبيق العقوبات وإيقاع المخالفات بحق المنشآت المخالفة، موضحاً أن هذه الحملات قد شملت “1869” منشأة تجارية.

ودعا السيالي المواطنين والمواطنات إلى الإبلاغ عن المخالفات عن طريق تطبيق (معاً للرصد) عبر الأجهزة الذكية أو بالاتصال على هاتف خدمة العملاء الموحد (19911) حيث سيتم التعامل الفوري من قبل المفتشين الميدانيين مع جميع البلاغات الواردة.

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