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رئيس الاتحاد الآسيوي : كأس آسيا 2019 ثمرة 4 سنوات من الوحدة والاستقرار

رئيس الاتحاد الآسيوي : كأس آسيا 2019 ثمرة 4 سنوات من الوحدة والاستقرار

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رئيس الاتحاد الآسيوي : كأس آسيا 2019 ثمرة 4 سنوات من الوحدة والاستقرار

رئيس الاتحاد الآسيوي : كأس آسيا 2019 ثمرة 4 سنوات من الوحدة والاستقرار
http://almnatiq.net/?p=676460
المناطق - واس

أعرب معالي الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم عن ثقته بأن بطولة كأس آسيا السابعة عشرة ستجلب الفخر لكرة القدم الآسيوية كونها تدشن حقبة جديدة حافلة بالخطوات التطويرية غير المسبوقة في تاريخ المسابقة القارية الكبرى .
جاء ذلك خلال اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم الذي عقد اليوم في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.
وقال معالي الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة في كلمة ألقاها خلال الاجتماع: غداً سنشهد انطلاق أكبر نسخة على الإطلاق في تاريخ كأس آسيا، وهذه البطولة التي تعد ثمرة أربع سنوات من الوحدة والاستقرار اللذين يسودان أجواء كرة القدم الآسيوية وذلك بفضل تكاتف وتضامن أسرة اللعبة وإحساسهم العميق بمسئولية المحافظة على تماسك العائلة الآسيوية من أجل صياغة المستقبل المشرق لمختلف مكونات اللعبة.
وأضاف: الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يتقدم بالشكر إلى حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة واللجنة المحلية المنظمة وكل الأطراف التي شاركت في تنظيم هذه البطولة، على العمل الشاق الذي قاموا به على مدار أربع سنوات.
وأوضح رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أن البطولة تشهد إنجازات تاريخية من خلال المبادرات الجديدة التي تم إطلاقها لكأس آسيا خلال الأشهر التي سبقت بداية البطولة ، مشيرا إلى أنه تم تسجيل 1,449 صحفيا لتغطية مباريات البطولة من جميع أرجاء العالم.
ودعا الاتحادات الوطنية في المناطق الخمس بقارة آسيا من المكتب التنفيذي دراسة رفع عدد المقاعد في المكتب التنفيذي، وتم الطلب من إدارة الاتحاد العمل مع اللجان المختلفة في الاتحاد بخصوص هذا الأمر ، كما تم تكليف الإدارة بعمل بحث بخصوص الحقوق الإعلامية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا .

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