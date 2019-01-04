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مطارا الرياض والدمام ضمن أفضل المطارات عالمياً في الالتزام بمواعيد الإقلاع والوصول

مطارا الرياض والدمام ضمن أفضل المطارات عالمياً في الالتزام بمواعيد الإقلاع والوصول
http://almnatiq.net/?p=676482
المناطق - واس

حقق مطار الملك خالد الدولي بالرياض ومطار الملك فهد الدولي بالدمام إنجازًا نوعيًا من خلال حصولهم على المراكز الأولى عالمياً ضمن فئة أفضل المطارات على مستوى العالم في الالتزام بمواعيد الإقلاع والوصول لعام 2018 وفقاً للتقرير الصادر من الموقع العالمي المتخصص في تقييم المطارات وشركات الطيران official Airlines Guide (OAG).
وشمل التقرير حصول مطار الملك خالد على المركز 11 عالمياً ضمن قائمة أفضل 20 مطاراً عالمياً على مستوى الالتزام بمواعيد الإقلاع والوصول في فئة المطارات الكبيرة Large Airports .
كما شمل التقرير حصول مطار الملك فهد على المركز الثاني ضمن فئة أفضل المطارات المتوسطة على مستوى العالم في الالتزام بمواعيد الإقلاع والوصول للعام 2018م.
وتأتي هذه الإنجازات ، كأحد ثمار أهداف الهيئة العامة للطيران المدني لتطوير مطارات المملكة وقطاع النقل الجوي بشكل عام ضمن استراتيجية تهدف لتعزيز تنافسية المطارات على المستوى العالمي من خلال إطلاق حزمة من المشاريع والخدمات، التي تهدف إلى تحسين تجربة المسافرين خاصة في ظل ارتفاع معدلات النمو المضطرد على مستوى الحركة الجوية وأعداد المسافرين والرحلات، الأمر الذي يعكس قدرة ‎المطارات على مواصلة أدائها الإيجابي، والمضي قدماً في تحقيق المزيد من الإنجازات والتقدم في المجالات كافة .
يذكر أن مطار الملك خالد الدولي قد حقق خلال العام 2018م المركز السادس من بين المطارات الدولية التي استطلعها التقرير الصادر عن مجلس المطارات الدولي (ACI) وتقدم إلى 58 مرتبة ليصل إلى المركز 93 للمطارات الدولية على جميع فئات أعداد المسافرين مقارنةً بالمرتبة 151 من عام 2017م.

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