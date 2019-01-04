انطلاق دوريات الحراسات البيئية في منطقة القصيم

المناطق - بريدة

أعلن نائب مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في منطقة القصيم صلاح بن صالح العبد الجبار عن بدء انطلاق عمل دوريات الحراسات البيئية في مدن ومحافظات ومراكز المنطقة.

وأوضح أن الهدف من الحراسات البيئية هو حماية الغطاء النباتي على مستوى منطقة القصيم، من أجل الحدّ من المخالفات البيئية كالاحتطاب والرعي الجائر .

وتأتي تلك الخطوة الهامة كجزء من خطوات وزارة البيئة والمياه والزراعة للحفاظ على الغطاء النباتي داخل مناطق المملكة.

من جانب آخر أشادت وزارة البيئة بالدور العظيم الذي يقوم به المواطنين في الحفاظ على الغطاء النباتي.