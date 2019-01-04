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فرع وزارة البيئة يقدم لزوار الجنادرية 8 منتجات زراعية جوفية

فرع وزارة البيئة يقدم لزوار الجنادرية 8 منتجات زراعية جوفية

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فرع وزارة البيئة يقدم لزوار الجنادرية 8 منتجات زراعية جوفية

فرع وزارة البيئة يقدم لزوار الجنادرية 8 منتجات زراعية جوفية
http://almnatiq.net/?p=676496
المناطق - الجوف

يحظى زوار المهرجان الوطني للتراث والثقافة الجنادرية33 باستقبال حافل واهتمام بالغ من قبل اللجان العاملة في أجنحة إمارات المناطق والجهات المشاركة لعرض ما لديهم من منتجات وحرف وقطع أثرية وغيرها مما يتناسب مع هذا المهرجان الكبير .
ويعرض جناح فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة في منطقة الجوف المشارك بمهرجان الجنادرية 33 لزوار المهرجان عدد من أصناف
الموائد الجوفية ذات المنتجات الزراعية والتي تشتهر بها المنطقة.
وتحتوي المائدة الجوفية أهم الثمار والحبوب الزراعية بالمنطقة يأتي في صدارتها الزيتون وتمر حلوة الجوف ومنتجات من التمور المتنوعة وأصناف الحبوب النباتية المعروفة في المنطقة إضافة الى النبتة
البرية (السمح) والتي اشتهرت بها وهي نبتة برية حوليه تحتوي على عناصر غذائية ذات فائدة عالية .
وتميز الفرع من خلال جناحه المشارك بطريقة عرض المائدة الجوفية وذلك من خلال خطوط الإنتاج من بداية الثمرة وحتى وصولها للمائدة والأصناف المتعددة المستخرجة منها إضافة لطرق استخدامها ومنتجاتها المتعددة ومن ضمنها زيت الزيتون ومخلل الزيتون وخبر الشعير ودبس التمر والبكيلة إضافة إلى خبز السمح .

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