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“سكني” يسلم عددًا من المواطنين أراضيهم المجانية في “الحناكية

“سكني” يسلم عددًا من المواطنين أراضيهم المجانية في “الحناكية

منطقة المدينة المنورة
فرع وزارة البيئة يقدم لزوار الجنادرية 8 منتجات زراعية جوفية

فرع وزارة البيئة يقدم لزوار الجنادرية 8 منتجات زراعية جوفية

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نبتة ” السمح ” من وسط صحراء طبرجل تُعطر السوق الشعبي

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منطقة الجوف
انطلاق دوريات الحراسات البيئية في منطقة القصيم

انطلاق دوريات الحراسات البيئية في منطقة القصيم

منطقة القصيم

“سكني” يسلم عددًا من المواطنين أراضيهم المجانية في “الحناكية

“سكني” يسلم عددًا من المواطنين أراضيهم المجانية في “الحناكية
http://almnatiq.net/?p=676499
المناطق - واس

واصل برنامج “سكني” التابع لوزارة الإسكان تسليم عدد من الأراضي السكنية المجانية للمستفيدين من البرنامج في محافظة الحناكية، الذين جرى التخصيص لهم في الدفعات الشهرية الماضية للبرنامج، بحضور محافظ الحناكية راشد بن عبدالله القحطاني, ومدير فرع الوزارة في منطقة المدينة المنورة المهندس عبدالعزيز بن فيصل عابد، وذلك في إطار ما وفرته الوزارة ضمن برنامج “سكني” لتخصيص 75 ألف أرض مجانية خلال عام 2018م.
وتسلّم 140 مواطنًا أراضيهم المجانية في محافظة الحناكية التابعة لمنطقة المدينة المنورة، وذلك في مخطط مطور بالكامل يضم عدد 410 أرضًا سكنية، بمساحة 500 متر مربع للقطعة الواحدة.
وتأتي هذه الخطوة استمرارًا لعمليات التسليم التي تعمل عليها الوزارة للأراضي المجانية والوحدات السكنية الجاهرة في مختلف المدن والمحافظات، حيث استفادت منها مختلف الفئات, وفقًا لرغبات المستفيدين المدخلة في بوابة الدعم السكني، التي تمثّل 27% من إجمالي الخيارات السكنية والتمويلية التي يوفّرها البرنامج للمستفيدين، علمًا أن برنامج “سكني” تجاوز في مرحلته الأولى والثانية مستهدفه من الأراضي تشمل جميع مناطق المملكة بمختلف محافظاتها ومراكزها، حيث أعلن خلال عامين عن تخصيص 157.269 أرضًا مجانية في أكثر من 55 محافظة ومدينة في مختلف مناطق المملكة.
يذكر أنَّ وزارة الإسكان أعلنت مطلع عام 2017م عن إطلاق المرحلة الأولى من برنامج “سكني”، وجرى خلالها تخصيص أكثر من 282 ألف منتج سكني وتمويلي، كما أعلنت خلال العام الماضي عن إطلاق المرحلة الثانية من البرنامج لعام 2018م التي تستهدف تخصيص 300 ألف منتج، حيث وصل إجمالي ما جرى تخصيصه حتى الدفعة الثانية عشر إلى أكثر من 300.495 خيارًا سكنيًا وتمويليًا بما يحقق 100% من مستهدف عام 2018م.

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