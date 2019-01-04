مئات الزوار لمهرجان العسل السابع بالمجاردة

المناطق - عسير

ضمن فعاليات مهرجان العسل الكبير في نسخته السابعة بمحافظة المجاردة رصد المركز الاعلامي حضور كثيف وتنوع الزوار من محافظة النماص ومحافظة بارق ومحافظة رجال ألمع ومحافظة محايل ومحافظة العرضيات ومدينة ابها بالاضافة الى زوار المهرجان من داخل المحافظة وحضور زوار من الجالية السودانية والمصرية ولوحظ هذا المساء تواجد الأطفال والعائلات .

تشرف المهرجان بزيارة الأستاذ جابر الشهري عضو شرف نادي الهلال الذي تحدث قائلاً أولا نهنئ سمو سيدي أمير منطقة عسير صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال على الثقة الملكية وتعيينه أميراً لمنطقة عسير ونتقدم بالشكر لسموه على اعتماده ورعايته لمهرجان المجاردة الشتوي ومهرجان العسل الكبير والشكر موصولاً لسعادة محافظ المجاردة الأستاذ عبدالرحمن آل حموض ورئيس بلدية المجاردة الأستاذ عايض المحجاني على مابذلوه من جهود في سبيل إنجاح المهرجان ولقد نال هذا المهرجان إستحسان الجميع والمجاردة تزخر بالعديد من مقومات السياحة وحضرنا من مدينة الرياض لزيارتها والاستمتاع بأجوائها المميزة وطبيعتها الخلابة وسعدت بما شاهدت في مهرجان العسل وسعدت أكثر بلقاء الزوار وأشكر لهم تفاعلهم .

كما تشرف المهرجان بزيارة الشاعر الشعبي ظافر بن حاسن الذي قدم شكره للقائمين على المهرجان وذكر للمركز الاعلامي بأنه وجد في هذا المهرجان الإبداع والإتقان والإستقبال المميز للضيوف والزوار وذكر بأنه حضر العديد من المهرجانات ولكن صالة العرض بالمجاردة غير بتنظيمها وتنسيقها والعرض المقدم للعسل .

وقدّم عدد من النحالين وجبة شعبية ” مشغوثة ” كرامة للزوار والتي نالت اعجاب مئات الزوار في بادرة تعود عليها الزوار كل عام .