احدث الأخبار

الشيخ الفوزان يستقبل معالي نائب وزير الشؤون الإسلامية
محليات
 وادي المشقر بالمجمعة جمال الطبيعة و روعة المكان
منطقة الرياض
 بيراميدز يفوز على الأهلي بثنائية ويحتل المركز الثاني في الدوري المصري
أبرز المواد
 مئات الزوار لمهرجان العسل السابع بالمجاردة
منطقة عسير
 ضبط أكثر من 2.3 مليون مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود
أبرز المواد
 “سكني” يسلم عددًا من المواطنين أراضيهم المجانية في “الحناكية
منطقة المدينة المنورة
 فرع وزارة البيئة يقدم لزوار الجنادرية 8 منتجات زراعية جوفية
منطقة الجوف
 نبتة ” السمح ” من وسط صحراء طبرجل تُعطر السوق الشعبي
منطقة الجوف
 انطلاق دوريات الحراسات البيئية في منطقة القصيم
منطقة القصيم
 مطارا الرياض والدمام ضمن أفضل المطارات عالمياً في الالتزام بمواعيد الإقلاع والوصول
أبرز المواد
 صلاح الرابع.. تعرف على التصنيف الجديد لأغلى 10 لاعبين في العالم
أبرز المواد
 مرتدية الزي الفلسطيني.. نائبة أمريكية تتوعد بإقالة ترامب والأخير يرد
أبرز المواد
الشيخ الفوزان يستقبل معالي نائب وزير الشؤون الإسلامية

الشيخ الفوزان يستقبل معالي نائب وزير الشؤون الإسلامية

محليات
وادي المشقر بالمجمعة جمال الطبيعة و روعة المكان

وادي المشقر بالمجمعة جمال الطبيعة و روعة المكان

منطقة الرياض
بيراميدز يفوز على الأهلي بثنائية ويحتل المركز الثاني في الدوري المصري

بيراميدز يفوز على الأهلي بثنائية ويحتل المركز الثاني في الدوري المصري

أبرز المواد
مئات الزوار لمهرجان العسل السابع بالمجاردة

مئات الزوار لمهرجان العسل السابع بالمجاردة

منطقة عسير

الشهري عضو شرف نادي الهلال: المجاردة جاذبة للزوار - والشاعر بن حاسن هنا التميز

مئات الزوار لمهرجان العسل السابع بالمجاردة

مئات الزوار لمهرجان العسل السابع بالمجاردة
http://almnatiq.net/?p=676511
المناطق - عسير

ضمن فعاليات مهرجان العسل الكبير في نسخته السابعة بمحافظة المجاردة رصد المركز الاعلامي حضور كثيف وتنوع الزوار من محافظة النماص ومحافظة بارق ومحافظة رجال ألمع ومحافظة محايل ومحافظة العرضيات ومدينة ابها بالاضافة الى زوار المهرجان من داخل المحافظة وحضور زوار من الجالية السودانية والمصرية ولوحظ هذا المساء تواجد الأطفال والعائلات .

تشرف المهرجان بزيارة الأستاذ جابر الشهري عضو شرف نادي الهلال الذي تحدث قائلاً أولا نهنئ سمو سيدي أمير منطقة عسير صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال على الثقة الملكية وتعيينه أميراً لمنطقة عسير ونتقدم بالشكر لسموه على اعتماده ورعايته لمهرجان المجاردة الشتوي ومهرجان العسل الكبير والشكر موصولاً لسعادة محافظ المجاردة الأستاذ عبدالرحمن آل حموض ورئيس بلدية المجاردة الأستاذ عايض المحجاني على مابذلوه من جهود في سبيل إنجاح المهرجان ولقد نال هذا المهرجان إستحسان الجميع والمجاردة تزخر بالعديد من مقومات السياحة وحضرنا من مدينة الرياض لزيارتها والاستمتاع بأجوائها المميزة وطبيعتها الخلابة وسعدت بما شاهدت في مهرجان العسل وسعدت أكثر بلقاء الزوار وأشكر لهم تفاعلهم .

كما تشرف المهرجان بزيارة الشاعر الشعبي ظافر بن حاسن الذي قدم شكره للقائمين على المهرجان وذكر للمركز الاعلامي بأنه وجد في هذا المهرجان الإبداع والإتقان والإستقبال المميز للضيوف والزوار وذكر بأنه حضر العديد من المهرجانات ولكن صالة العرض بالمجاردة غير بتنظيمها وتنسيقها والعرض المقدم للعسل .

وقدّم عدد من النحالين وجبة شعبية ” مشغوثة ” كرامة للزوار والتي نالت اعجاب مئات الزوار في بادرة تعود عليها الزوار كل عام .

روابط ذات صلة

أمير عسير يوجه بفتح قنوات الاتصال به 24 ساعة لتمكين المواطين من التواصل معه في أي وقت

أمير عسير يوجه بفتح قنوات الاتصال به 24 ساعة لتمكين المواطين من التواصل معه في أي وقت
معارض الإدارات الحكومية تستقطب مئات الزوار بمهرجان العسل السابع بالمجاردة

معارض الإدارات الحكومية تستقطب مئات الزوار بمهرجان العسل السابع بالمجاردة
كلمة الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين إلى أهالي منطقة عسير

كلمة الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين إلى أهالي منطقة عسير

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*