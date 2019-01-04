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بيراميدز يفوز على الأهلي بثنائية ويحتل المركز الثاني في الدوري المصري

بيراميدز يفوز على الأهلي بثنائية ويحتل المركز الثاني في الدوري المصري
http://almnatiq.net/?p=676522
المناطق - واس

حقق فريق نادي “بيراميدز” فوزاً كبيراً على الأهلي بهدفين لهدف خلال المباراة التى جمعت الفريقين مساء اليوم على ملعب الدفاع الجوي فى اللقاء المؤجل من الجولة الثامنة لبطولة الدوري الممتاز.
وبهذه النتيجة رفع “بيراميدز” رصيده إلى 33 نقطة، محتلا المركز الثاني، وله 3 مباريات مؤجلة ويزاحم الزمالك على قمة الدوري بينما تجمد رصيد الأهلي عند 24 نقطة محتلا المركز السادس.

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