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وادي المشقر بالمجمعة جمال الطبيعة و روعة المكان

وادي المشقر بالمجمعة جمال الطبيعة و روعة المكان
http://almnatiq.net/?p=676525
المناطق - فلاج الشعيفاني

يُعد وادي المشقر الذي يتوسط محافظة المجمعة ،لوحة طبيعية تحوي مناظر خلابة ووجهة سياحية متفردة بروعة المكان الذي يخطف الألباب
حيث جذب هذا الوادي الشعراء وتغنت به قصائدهم واصبح ملهما للحالمين والباحثين عن الهواء النقي والجمال الآسر.
وادي المشقر الذي يبلغ طوله 100 ك منحدرا من جبال طويق وسط نجد مرورا بقلب المجمعة ، يتربع على عاليه العديد من الرياض منها روضة المزيرعة وصولا الى روضة الخفيسة عند جبال العرمة
كما انه يحتضن اودية مختلفة منها ( مدرج حسنانه ومدرج قراشه ومدرج الفرق وثغب الغبيشي وثغب الباهلي )
بالاضافة الى الروافد الاخرى الطبيعية حيث يعانقه وادي (الكلبي) قادما من ناحية الشمال الغربي شطر جبل حطابه ثم يتحول الوادي بعد غزارة الامطار الى مايشبه النهر الجاري وتزين اطرافه كثافة النخيل الشامخة
ويأتي سحر الطبيعة قريبا من العديد من الخدمات المتقدمة التي تحفل بها محافظة المجمعة، منها قربه من محطة القطار (سار) بالاضافة الى الخدمات الحيوية الاخرى مثل الفنادق والصروح العلمية والمنشآت الحكومية والخاصة والمدن الصناعية
في مدينة حالمة تقع بين عاصمة المملكة(الرياض ومنطقة القصيم)
ويأتي وادي المشقر في اجواء من الطبيعة الخلابة وجمال بكر افرز متنفسا عذبا يجذب الزوار من جميع مناطق المملكة والاهالي للاستمتاع والنزهة في تكامل خدماتي واجواء ربيعية ساحرة.

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