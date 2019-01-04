احدث الأخبار

الشيخ الفوزان يستقبل معالي نائب وزير الشؤون الإسلامية
محليات
 وادي المشقر بالمجمعة جمال الطبيعة و روعة المكان
منطقة الرياض
 بيراميدز يفوز على الأهلي بثنائية ويحتل المركز الثاني في الدوري المصري
أبرز المواد
 مئات الزوار لمهرجان العسل السابع بالمجاردة
منطقة عسير
 ضبط أكثر من 2.3 مليون مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود
أبرز المواد
 “سكني” يسلم عددًا من المواطنين أراضيهم المجانية في “الحناكية
منطقة المدينة المنورة
 فرع وزارة البيئة يقدم لزوار الجنادرية 8 منتجات زراعية جوفية
منطقة الجوف
 نبتة ” السمح ” من وسط صحراء طبرجل تُعطر السوق الشعبي
منطقة الجوف
 انطلاق دوريات الحراسات البيئية في منطقة القصيم
منطقة القصيم
 مطارا الرياض والدمام ضمن أفضل المطارات عالمياً في الالتزام بمواعيد الإقلاع والوصول
أبرز المواد
 صلاح الرابع.. تعرف على التصنيف الجديد لأغلى 10 لاعبين في العالم
أبرز المواد
 مرتدية الزي الفلسطيني.. نائبة أمريكية تتوعد بإقالة ترامب والأخير يرد
أبرز المواد
الشيخ الفوزان يستقبل معالي نائب وزير الشؤون الإسلامية

الشيخ الفوزان يستقبل معالي نائب وزير الشؤون الإسلامية

محليات
وادي المشقر بالمجمعة جمال الطبيعة و روعة المكان

وادي المشقر بالمجمعة جمال الطبيعة و روعة المكان

منطقة الرياض
بيراميدز يفوز على الأهلي بثنائية ويحتل المركز الثاني في الدوري المصري

بيراميدز يفوز على الأهلي بثنائية ويحتل المركز الثاني في الدوري المصري

أبرز المواد
مئات الزوار لمهرجان العسل السابع بالمجاردة

مئات الزوار لمهرجان العسل السابع بالمجاردة

منطقة عسير

الشيخ الفوزان يستقبل معالي نائب وزير الشؤون الإسلامية

الشيخ الفوزان يستقبل معالي نائب وزير الشؤون الإسلامية
http://almnatiq.net/?p=676531
المناطق - فلاج الشعيفاني

استقبل معالي عضو هيئة كبار العلماء وإدارة البحوث العلمية والإفتاء الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان، اليوم، في منزله بالرياض، معالي نائب وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الأستاذ الدكتور يوسف بن محمد بن عبدالعزيز بن سعيد، بعد مباشرته عمله في ديوان عام الوزارة بعد صدور الأمر الملكي بتعيينه نائباً لمعالي وزير الشؤون الإسلامية.
وهنأ معاليه، الدكتور يوسف بن محمد بن سعيد بالثقة الملكية الكريمة التي نالها من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ــ حفظه الله ــ، سائلاً الله – سبحانه وتعالى – له التوفيق والإعانة على كل ما فيه خير لدينه ثم لوطنه وقيادته الرشيدة.
وقدم معالي الدكتور صالح الفوزان لمعالي نائب الوزير عدداً من النصائح والتوجيهات في أهمية السير على النهج الرشيد لهذه البلاد المباركة التي قامت على التوحيد منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز ــ رحمه الله ــ وسار على نهجه أبناؤه البررة إلى هذا العهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ــ حفظه الله ــ فقامت له دولة قوية مباركة ساد فيها الأمن والأمان ورغد العيش بفضل الله ثم بتحكيم الشريعة.
كما أوصى “الفوزان” معالي النائب ببذل المزيد من الجهد في الرقي بأعمال الوزارة وخدماتها، سائلاً الله – تبارك وتعالى – لمعالي النائب الإعانة على ما أنيط به من مهام وأعمال.
من جانبه، ثمن الدكتور يوسف بن سعيد لمعاليه هذه النصائح والتوجيهات التي ستكون – بإذن الله تعالى – نبراساً له في مسيرته العملية في وزارة الشؤون الإسلامية لتحقيق الأهداف الخيرة التي تطمح إليها القيادة الرشيدة ، والتي يعمل على تحقيقها معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، وسأل الله تعالى أن يعينه ويوفقه .

روابط ذات صلة

ضبط أكثر من 2.3 مليون مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود

ضبط أكثر من 2.3 مليون مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود
مطارا الرياض والدمام ضمن أفضل المطارات عالمياً في الالتزام بمواعيد الإقلاع والوصول

مطارا الرياض والدمام ضمن أفضل المطارات عالمياً في الالتزام بمواعيد الإقلاع والوصول
قوات الطوارئ الخاصة 20 عاما من الحرب ضد الاٍرهاب

قوات الطوارئ الخاصة 20 عاما من الحرب ضد الاٍرهاب

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*