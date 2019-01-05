هل تعلم أن المُحليات الصناعية أكثر ضررا من السكر ؟

المناطق - وكالات

أوضحت دراسة أجراها فريق من جامعة فرايبورج الألمانية، أنه لا يوجد دليل علمي واضح على أن المُحَلِّيَات الصناعية أكثر فائدة من السكر على صحة أو لإنقاص الوزن.

وبحسب ما ذكر موقع “لا ريبوبليكا” الناطق بالإسبانية، فإن الدراسة أثبتت أيضًا أن المحليات الصناعية يمكن أن تكون أكثر ضررًا من السكر، وتسبب العديد من الأمراض.

وأكدت الدراسة التي أجريت على 56 شخصًا، أنه لا توجد اختلافات كبيرة في تحليلات الدم والسكري بين الأشخاص الذين يتناولون السكر والمحليات الصناعية التي تحتوي على سعرات حرارية أقل بغرض أنقاص الوزن.

وأشارت الدراسة التي نشرت في المجلة الطبية البريطانية، إلى أن الباحثين وجدوا زيادة طفيفة في الوزن بين الأشخاص الذين تناولوا السكر خلال البحث، إلا أن هذا يثبت الدليل الضعيف على فوائد المحليات الصناعية.

وقال يورج ميرفول الباحث الرئيسي في الدراسة: “لم تكن هناك فوائد صحية للمحليات الصناعية الخالية من السكر واضحة، ولا يمكن استبعاد أي ضرر تحدثه، والدراسة دليل أيضًا على الفشل في إنقاص الوزن على عكس ما يعتقد البعض”.

وأضاف ميرفول: “يبدو أن هناك عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية أو عمليَّة بين استهلاك السكر والمُحليات الصناعية، أو حتى لو كانت الجرعة منخفضة أو عالية”.

وعلى الرغم من أنها ليست الدراسة الأولى من نوعها على المحليات الصناعية، إلا أن الدراسة التي أجرتها جامعة فرايبورغ الألمانية تعد الأكثر اكتمالًا.

بالإضافة إلى عدم فقدان الوزن فإن الدراسة أجرت مقارنات على الوزن وصحة الفم والأسنان، وأكدت أن تناول المحليات يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض مثل السرطان وعدم انتظام ضربات القلب وتغيير الحالة المزاجية.