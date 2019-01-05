احدث الأخبار

لا يحتاج لمبردات.. شاهد السوق الأبرد على وجه الأرض
أبرز المواد
 ألمانيا.. عملية اختراق ونشر بيانات شخصية تطال “ميركل” ومئات السياسيين الكبار
أبرز المواد
 عباس: إسرائيل تستطيع قتلي لكن ذلك لن ينل من موقفي
أبرز المواد
 تمويلات قطر تضع مسؤولي “باركليز” أمام المحاكمة
أبرز المواد
 هل تعلم أن المُحليات الصناعية أكثر ضررا من السكر ؟
أبرز المواد
 الشيخ الفوزان يستقبل معالي نائب وزير الشؤون الإسلامية
محليات
 وادي المشقر بالمجمعة جمال الطبيعة و روعة المكان
منطقة الرياض
 بيراميدز يفوز على الأهلي بثنائية ويحتل المركز الثاني في الدوري المصري
أبرز المواد
 مئات الزوار لمهرجان العسل السابع بالمجاردة
منطقة عسير
 ضبط أكثر من 2.3 مليون مخالف لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود
أبرز المواد
 “سكني” يسلم عددًا من المواطنين أراضيهم المجانية في “الحناكية
منطقة المدينة المنورة
 فرع وزارة البيئة يقدم لزوار الجنادرية 8 منتجات زراعية جوفية
منطقة الجوف
لا يحتاج لمبردات.. شاهد السوق الأبرد على وجه الأرض

لا يحتاج لمبردات.. شاهد السوق الأبرد على وجه الأرض

أبرز المواد
ألمانيا.. عملية اختراق ونشر بيانات شخصية تطال “ميركل” ومئات السياسيين الكبار

ألمانيا.. عملية اختراق ونشر بيانات شخصية تطال “ميركل” ومئات السياسيين الكبار

أبرز المواد
عباس: إسرائيل تستطيع قتلي لكن ذلك لن ينل من موقفي

عباس: إسرائيل تستطيع قتلي لكن ذلك لن ينل من موقفي

أبرز المواد
تمويلات قطر تضع مسؤولي “باركليز” أمام المحاكمة

تمويلات قطر تضع مسؤولي “باركليز” أمام المحاكمة

أبرز المواد

هل تعلم أن المُحليات الصناعية أكثر ضررا من السكر ؟

هل تعلم أن المُحليات الصناعية أكثر ضررا من السكر ؟
http://almnatiq.net/?p=676536
المناطق - وكالات

أوضحت دراسة أجراها فريق من جامعة فرايبورج الألمانية، أنه لا يوجد دليل علمي واضح على أن المُحَلِّيَات الصناعية أكثر فائدة من السكر على صحة أو لإنقاص الوزن.

وبحسب ما ذكر موقع “لا ريبوبليكا” الناطق بالإسبانية، فإن الدراسة أثبتت أيضًا أن المحليات الصناعية يمكن أن تكون أكثر ضررًا من السكر، وتسبب العديد من الأمراض.

وأكدت الدراسة التي أجريت على 56 شخصًا، أنه لا توجد اختلافات كبيرة في تحليلات الدم والسكري بين الأشخاص الذين يتناولون السكر والمحليات الصناعية التي تحتوي على سعرات حرارية أقل بغرض أنقاص الوزن.

وأشارت الدراسة التي نشرت في المجلة الطبية البريطانية، إلى أن الباحثين وجدوا زيادة طفيفة في الوزن بين الأشخاص الذين تناولوا السكر خلال البحث، إلا أن هذا يثبت الدليل الضعيف على فوائد المحليات الصناعية.

وقال يورج ميرفول الباحث الرئيسي في الدراسة: “لم تكن هناك فوائد صحية للمحليات الصناعية الخالية من السكر واضحة، ولا يمكن استبعاد أي ضرر تحدثه، والدراسة دليل أيضًا على الفشل في إنقاص الوزن على عكس ما يعتقد البعض”.

وأضاف ميرفول: “يبدو أن هناك عدم وجود فروق ذات دلالة إحصائية أو عمليَّة بين استهلاك السكر والمُحليات الصناعية، أو حتى لو كانت الجرعة منخفضة أو عالية”.

وعلى الرغم من أنها ليست الدراسة الأولى من نوعها على المحليات الصناعية، إلا أن الدراسة التي أجرتها جامعة فرايبورغ الألمانية تعد الأكثر اكتمالًا.

بالإضافة إلى عدم فقدان الوزن فإن الدراسة أجرت مقارنات على الوزن وصحة الفم والأسنان، وأكدت أن تناول المحليات يزيد من مخاطر الإصابة بأمراض مثل السرطان وعدم انتظام ضربات القلب وتغيير الحالة المزاجية.

روابط ذات صلة

لا يحتاج لمبردات.. شاهد السوق الأبرد على وجه الأرض

لا يحتاج لمبردات.. شاهد السوق الأبرد على وجه الأرض
ألمانيا.. عملية اختراق ونشر بيانات شخصية تطال “ميركل” ومئات السياسيين الكبار

ألمانيا.. عملية اختراق ونشر بيانات شخصية تطال “ميركل” ومئات السياسيين الكبار
عباس: إسرائيل تستطيع قتلي لكن ذلك لن ينل من موقفي

عباس: إسرائيل تستطيع قتلي لكن ذلك لن ينل من موقفي

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*