“هواوي” تعاقب موظفين أرسلا تهنئة عبر هاتف “آيفون”

المناطق - وكالات

عاقبت شركة هواوي الصينية للإلكترونيات اثنين من موظفيها بعدما تبين أنهما أرسلا تغريدات تهنئة بمناسبة يوم الميلاد عبر الحساب الرسمي للشركة على موقع “تويتر” للتواصل الاجتماعي بواسطة هاتف آيفون.

وذكرت وكالة “بلومبيرج” للأنباء الاقتصادية بحسب “الألمانية” أن الواقعة تعد محرجة بالنسبة للشركة الصينية العملاقة، التي جاءت العام الماضي في المركز الثاني بعد شركة أبل في مجال تصنيع الهواتف الذكية، وتتنافس الآن على الصعود إلى المركز الأول في هذا السوق التي تحتدم فيها المنافسة.

وتأتي الواقعة في الوقت الذي تتصاعد فيه التوترات بشأن احتمالات ترحيل المديرة المالية بشركة هواوي، مينج وانتشو، إلى الولايات المتحدة للمثول أمام القضاء بتهمة الاحتيال البنكي.

وفي الوقت الذي ألقت فيه هواوي باللوم في هذه الواقعة على وكالة تعاقدت معها لإدارة حسابات التواصل الاجتماعي الخاصة بها في الخارج، إلا أن الشركة وقعت عقوبة صارمة بحق الموظفين الاثنين، شملت خصما في راتبهما الشهري بقيمة خمسة آلاف يوان (730 دولارا)، فضلا عن خفض تصنيفهما الوظيفي بدرجة واحدة، حسبما جاء في مذكرة داخلية للشركة اطلعت عليها وكالة بلومبيرج.

وأفادت المذكرة أنه ينبغي الآن على الموظفين “إحكام السيطرة على عملية إدارة الموردين والشركاء”، مضيفة أن هذه الواقعة تكشف “أخطاء في عمليات الإدارة التي نقوم بها”، وامتنعت “هواوي” عن التعقيب على هذه الواقعة.