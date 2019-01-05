“واتساب الذهبي” يظهر مجددا.. وتحذيرات من “الخدعة”

المناطق - وكالات

عاد تطبيق “واتساب الذهبي” للتواصل الفوري إلى الظهور مجددا في شبكة الإنترنت، وسط تحذيرات من أن التطبيق ليس سوى مجرد خدعة يسعى من خلالها قراصنة الإنترنت لسرقة بيانات المستخدمين.

ويعتبر واتساب من أكثر التطبيقات تحميلا على الأجهزة الذكية في العالم، إذ أشارت تقارير في أكتوبر 2018 إلى أن هناك نحو 1.5 مليار مستخدم شهري نشط لتطبيق التواصل الفوري، حسب أرقام موقع “ستاتيستا” الخاص بالإحصاءات.

وذكرت صحيفة “إكسبرس” البريطانية، الجمعة، أن النسخة الجديدة من “التطبيق الخبيث” تعد المستخدمين بميزات إضافية مثل القدرة على إرسال مزيد من الصور في الرسالة الواحدة.

ويستخدم القراصنة في الإيقاع بضحاياهم، خدعة تقول إن هذه التطبيق “كان يستخدم فقط من قبل المشاهير في السابق، والآن بات في وسع الجميع استخدامه”.

وظهر التطبيق المزيف للمرة الأولى عام 2016، ويسهل اختراق هاتف المستخدم من خلاله بعد أن يقوم بتثبيته.

وذكرت صحيفة “إيفنينغ ستاندر” أن رسالة وصلت عددا من مستخدمي التطبيق الأصلي تدعوهم إلى تحديثه من جديد عبر “النسخة الذهبية”، مرفقة مع رابط.

وكان واتساب قد أعلن مرارا أن “النسخة الذهبية” مجرد “خدعة”، قائلا إنه لا يدعم أي نسخة كهذه.