غرفة الرياض تعلن عن 105 وظائف للرجال والنساء بالقطاع الخاص

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أعلنت الغرفة التجارية الصناعية بالرياض (غرفة الرياض) بالتعاون مع عدد من الشركات السعودية عن طرح (138) وظيفة شاغرة (للرجال والنساء) خلال الأسبوع الحالي لحملة مختلف المؤهلات.

وجاءت الوظائف على النحو التالي:

شركة الراجحي للخدمات الإدارية (للرجال):

– موظف هاتف مصرفي – وظائف متعددة (دبلوم اتصالات والعمر بين 21 و 30 سنة).

شركة الرميزان للذهب والمجوهرات (للرجال):

– محاسب (دبلوم محاسبة).

– محاسب (بكالوريوس محاسبة).

شركة المكاتب المحدودة (للرجال):

– بائع معرض (دبلوم تسويق)

– إداري تحصيل (ثانوية عامة)

– موظف استقبال (ثانوية عامة)

شركة صناعات العيسى (للنساء):

– منشطة مبيعات (ثانوية عامة فما فوق).

شركة الموارد للاستقدام (للرجال):

– محاسب (بكالوريوس محاسبة مع إجادة اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي).

– مندوب مبيعات (بكالوريوس مع إجادة اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي).

– منسق شؤون موظفين (بكالوريوس مع إجادة اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي).

– ممثل خدمة عملاء (بكالوريوس مع إجادة اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي).

– منسق إداري (بكالوريوس مع إجادة اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي).

شركة مدار التأمين (للنساء):

مسوقة ميدانية (دبلوم تأمين مع خبرة أو شهادة IFC للتأمين).

وأشارت إلى أن التقديم من خلال الدخول على الرابط والضغط على رابط (تفاصيل) أمام كل شركة لمعرفة أماكن ومواعيد الحضور للتقديم والمقابلة الشخصية.