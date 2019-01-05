خادمة منزلية من “غانا” تفاجئ “الشؤون الإسلامية” أثناء زيارة جناحها في الجنادرية بهذا القرار!

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أعلنت عاملة منزلية من دولة غانا دخولها الإسلام، أثناء زيارتها لجناح وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، المشارك في مهرجان “الجنادرية 33”.

وبحسب “سبق”، كانت العاملة المنزلية قد أبدت لمكفولتها الرغبة في دخول الإسلام قبل زيارة جناح الوزارة، فسألت مكفولتها أحد مشرفي الجناح عن الطريقة التي يجب اتباعها؛ لإدخال العاملة الإسلام، فدعاها للنطق بالشهادتين.

ولقن أحد مشرفي الجناح العاملة المنزلية الشهادتين، وأهداها جناح الوزارة مجموعة من الكتب الإسلامية المترجمة بلغتها، الصادرة من وكالة الوزارة لشؤون المطبوعات والبحث العلمي.