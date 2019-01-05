تفاصيل الوظائف بمركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب

أعلن مركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب للقوات المسلحة بالرياض عن توفر وظائف صحية شاغرة لحملة البكالوريوس من الجنسين.
وطالبت إدارة المركز جميع الراغبين في التقديم لهذه الوظائف بضرورة الدخول عبر الرابط أدناه لمزيد من التفاصيل والتقديم:
أعلن مركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب للقوات المسلحة بالرياض عن توفر وظائف صحية شاغرة لحملة البكالوريوس من الجنسين.
وطالبت إدارة المركز جميع الراغبين في التقديم لهذه الوظائف بضرورة الدخول عبر الرابط أدناه لمزيد من التفاصيل والتقديم:
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