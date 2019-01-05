تفاصيل الوظائف بمركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب

تفاصيل الوظائف بمركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب

أبرز المواد
4 خطوات لاستخدام “واتس آب” متخفيًا

4 خطوات لاستخدام “واتس آب” متخفيًا

أبرز المواد
مركز أمريكي: إيران تسلح مليشيا حزب الله بالصواريخ لإحراق المنطقة

مركز أمريكي: إيران تسلح مليشيا حزب الله بالصواريخ لإحراق المنطقة

أبرز المواد
خادمة منزلية من “غانا” تفاجئ “الشؤون الإسلامية” أثناء زيارة جناحها في الجنادرية بهذا القرار!

خادمة منزلية من “غانا” تفاجئ “الشؤون الإسلامية” أثناء زيارة جناحها في الجنادرية بهذا القرار!

أبرز المواد

تفاصيل الوظائف بمركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب

تفاصيل الوظائف بمركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب
http://almnatiq.net/?p=676601
المناطق_الرياض

أعلن مركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب للقوات المسلحة بالرياض عن توفر وظائف صحية شاغرة لحملة البكالوريوس من الجنسين.

وطالبت إدارة المركز جميع الراغبين في التقديم لهذه الوظائف بضرورة الدخول عبر الرابط أدناه لمزيد من التفاصيل والتقديم:

https://career.pscc.med.sa/ar/pages/jobsearch.aspx

روابط ذات صلة

4 خطوات لاستخدام “واتس آب” متخفيًا

4 خطوات لاستخدام “واتس آب” متخفيًا
مركز أمريكي: إيران تسلح مليشيا حزب الله بالصواريخ لإحراق المنطقة

مركز أمريكي: إيران تسلح مليشيا حزب الله بالصواريخ لإحراق المنطقة
خادمة منزلية من “غانا” تفاجئ “الشؤون الإسلامية” أثناء زيارة جناحها في الجنادرية بهذا القرار!

خادمة منزلية من “غانا” تفاجئ “الشؤون الإسلامية” أثناء زيارة جناحها في الجنادرية بهذا القرار!

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*