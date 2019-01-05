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هاجموه وانتزعوا ساعته.. اعتداء على سائح خليجي في لندن

هاجموه وانتزعوا ساعته.. اعتداء على سائح خليجي في لندن
http://almnatiq.net/?p=676612
المناطق_متابعات

تداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي تويتر مقطع فيديو لمجموعة من الأشخاص يعتدون على شاب في أحد المحالات التجارية، وعلقوا على الفيديو بأنه حدث في شارع النايتس بردج (شارع هارودز)، بالاعتداء على سائح خليجي.

وأظهر الفيديو قيام مجموعة من الأشخاص الملثمين بالاعتداء على الشاب وطرحه على الأرض، ثم سحبه، وانتزاع ساعته أمام الناس في أحد المحلات التجارية.

فيما أثار الفيديو موجة سخط كبيرة على تويتر وعلق نشطاء مستنكرين ما يحدث في بلد من المفترض أنها تتمتع بقدر كاف من الأمن، فيما شكك آخرون في الفيديو الذي لم يؤكد أن هذا سائح خليجي.

فيما لم يتسن للوئام التأكد من صحة الفيديو، بعدما تداولته حسابات موثقة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر.

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