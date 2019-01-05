عباس يدرس إجراء انتخاب برلمان لدولة فلسطين

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أكد مسؤولون فلسطينيون، أن القيادة السياسية تدرس إجراء انتخاب برلمان لدولة فلسطين، بعد حل المجلس التشريعي، لكنهم اعترفوا بوجود عقبات كبيرة في الطريق ربما تحول دون ذلك.

وقال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح الدكتور محمد اشتية، إن القيادة السياسية الفلسطينية ذاهبة نحو انتخاب برلمان دولة فلسطين، وليس إعادة انتخاب مجلس تشريعي للسلطة الوطنية”.

وأضاف: تعترف بدولة فلسطين 138 دولة، ولا يمكن الحديث عن سلطة انتقالية بعد الآن.

ويرى اشتية أن أمام القيادة السياسية فرصة للعمل على تجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض في المرحلة المقبلة من خلال وسائل عدة تبدأ من إعادة صياغة العلاقة مع الاحتلال بمجموعة من المفاصل السياسية، والأمنية، والاقتصادية والقانونية.

وأعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أخيراً، عن حل المجلس التشريعي الذي انتخب في العام 2006.

وقال مقربون من عباس، إنه يدرس إجراء انتخاب برلمان لدولة فلسطين، لكنه يواجه عقبات عدة منها كيفية مشاركة قطاع غزة الواقع تحت سلطة حركة حماس. ومنها أيضاً مشاركة القدس الشرقية الواقعة تحت احتلال إسرائيل التي تعتبرها عاصمتها الأبدية.

وشهدت جهود المصالحة الفلسطينية – الفلسطينية تراجعاً لافتاً في الأشهر الأخيرة، بعد حدوث تطورات عدة، منها سماح اسرائيل بادخال أموال قطرية لحركة حماس ما يعزز حكمها للقطاع، ويبعد امكانية سماحها لحكومة السلطة بالعودة لإدارته.