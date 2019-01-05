«بابوك» العنيفة تتسبب في إجلاء 30 ألف شخص

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ذكرت هيئة الأرصاد الجوية في تايلاند اليوم أن العاصفة الاستوائية “بابوك” تراجعت قوتها إلى منخفض استوائي بعدما تسببت في وفاة شخص وألحقت بعض الأضرار.

وقالت الهيئة: إن العاصفة تتحرك صوب الغرب، حيث انتقلت من خليج تايلاند إلى بحر أندامان، وتسببت في هطول أمطار غزيرة على المقاصد السياحية، ومن بينها فوكيت وكرابي.

ومن المتوقع أن يستمر هطول الأمطار حتى يوم غد. وتوفي صياد وفُقد آخر، عندما انقلب قاربهما قبالة سواحل إقليم باتاني الجنوبي يوم أمس، حسبما أفادت إدارة الوقاية من الكوارث والتخفيف من آثارها. ولم تذكر السلطات أي خسائر بشرية أخرى.

وقامت الحكومة في جنوب تايلاند بإجلاء نحو 30 ألف شخص إلى مراكز إيواء.