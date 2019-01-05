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منح الهيئة الملكية لـ”مكة” هذه الصلاحيات!

منح الهيئة الملكية لـ”مكة” هذه الصلاحيات!
http://almnatiq.net/?p=676639
المناطق_مكة

كشفت مصادر أن الهيئة الملكية لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة التي أقرتها الجهات العليا أخيرا، سيمنح مجلس إدارتها برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء صلاحيات إقرار مخططات تقسيم الأراضي داخل النطاق الجغرافي لمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، إضافة إلى الأماكن خارج النطاقين السابقين مما يساهم في خدمة الحجاج والمعتمرين، وسيختص المجلس بإقرار معايير تخطيط النطاق الجغرافي، بما في ذلك كود البناء وتصميم المباني والطرق والمنشآت التجارية وغيرها، واستعمالات الأراضي.
إصدار التراخيص والتصاريح
وبحسب “عكاظ”، للمجلس الموافقة على تنظيم ما يتصل بعقارات الدولة الداخلة في نطاق اختصاص الهيئة من بيع أو شراء أو تأجير أو استثمار أو انتفاع أو وقف، إضافة إلى تأسيس الشركات أو المساهمة في تأسيسها أو الدخول فيها.
وسيحق للمجلس الموافقة على إصدار التراخيص والتصاريح المتعلقة بالأعمال والخدمات الداخلة في اختصاصات الهيئة، مع منحه صلاحيات إقرار المقابل المالي نظير الأعمال والخدمات التي تقدمها الهيئة من تراخيص وتصاريح.

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