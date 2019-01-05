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جناح ” هدف” بالجنادرية يطلع الزائرات على آليات التسجيل في برنامج دعم نقل المرأة العاملة

جناح ” هدف” بالجنادرية يطلع الزائرات على آليات التسجيل في برنامج دعم نقل المرأة العاملة
http://almnatiq.net/?p=676640
المناطق_الرياض

عرض ركن برنامج دعم نقل المرأة العاملة (وصول) في جناح صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) في المهرجان الوطني للتراث والثقافة (الجنادرية 33)، خدماته أمام زائرات الركن من الموظفات في القطاع الخاص، ومنها دفع ما يصل إلى 80% من التكاليف من وإلى مقر العمل شهريا.

واطلعن القائمات على الركن ، الزائرات على مراحل التسجيل في البرنامج، لاسيما وان البرنامج أسهم في حل تحديات كبيرة في نقل الموظفات من وإلى مقار عملهن.

ويمكن للمرأة السعودية العاملة في القطاع الخاص التسجيل في برنامج “وصول” من خلال الرابط  http://wusool.sa.

ويهدف برنامج دعم نقل المرأة العاملة “وصول” في صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف”، إلى تحسين وتطوير بيئة نقل المرأة من وإلى مقر العمل، وإيجاد حلول تخفف من عبء تكاليف النقل عن السعوديات العاملات في القطاع الخاص، وذلك من خلال تأمين خدمة المواصلات بشكل آمن وذي جودة وسلامة عاليتين للمرأة العاملة، بالشراكة مع شركات توجيه مركبات الأجرة الخاصة من خلال التطبيقات الذكية المرخصة.

وبحسب القائمات على ركن “وصول” في مهرجان الجنادرية فإن مقدار الدعم المالي الشهري المقدم للمسجلات في برنامج دعم نقل المرأة العاملة “وصول” هو  80% من التكلفة وبحد أقصى 800 ريال شهريا، مشيرات إلى أنه يشترط للانضمام إلى البرنامج. ان يكون  مجموع فترة الاشتراك بالتأمينات الاجتماعية ٣ سنوات أو أقل ، وألا يتجاوز الأجر الشهري للموظفة عن 8 آلاف ريال.

وكان صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف) أجرى في وقت سابق، تحديثات على برنامج نقل المرأة العاملة “وصول”، سعيا منه إلى استفادة أكبر عدد من المتقدمات للبرنامج، وتيسير وتسهيل إجراءات تسجيل الموظفات السعوديات، في ظل دعم الصندوق لتمكين المرأة العاملة في القطاع الخاص، ودعم استقرارها الوظيفي.

 

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